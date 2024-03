Forfang på skuddhold – rasende Sundal utslått: – Gjør skam på Kollen

Overfor TV 2 langet Sundal ut mot juryen. Han kom seg etter fallet i kvalifiseringen og stilte i rennet, men der ble det nesten fall igjen og et svakt resultat.

Sundal mente de ansvarlige burde hensyntatt vindforholdene på en helt annen måte.

– Det blåser, og det blir urettferdig. Det er greit. Men når det går på bekostning av at man skal risikere helse og skader, så er det jævlig dårlig. Jeg har ikke sjanse til å lande. Det føles som jeg skal lande på magen, sa Sundal.

Ustø

Han var ustø i landingen i første omgang, men holdt seg på beina etter hoppet på 120 meter.

– Jeg bestemte meg for å prøve igjen siden det er på hjemmebane. Så skjer nesten det samme igjen. De som sitter der oppe, gjør skam på Holmenkollen-rennet. Det er jævlig kjipt og dårlig gjort hvis de sender ut hoppere bare for å sende dem ut, tordnet 23-åringen.

Fallet i kvalifiseringen ødela trolig Sundals sjanser til en topp-ti-plassering i Raw Air. Det svake hoppet i selve rennet reduserte sjansene ytterligere.

Les også: Søndagens direkte TV-sport: Niskanen mot nordmenn i Kollen-femmila

Østerriksk fiaskohopp

Mens Sundal ble utslått i 1. omgang, gikk det langt bedre for Johann Forfang. Han hoppet 133,5 meter og ligger på 3.-plass foran finaleomgangen.

Domen Prevc er i tet etter et hopp på 134,5 meter, mens Raw Air-leder Stefan Kraft ligger på 2.-plass. For Forfang skiller det 3,5 poeng opp til Prevc og 1,8 til Kraft.

Daniel Huber, østerrikeren som ledet Raw Air etter lørdagens renn, feilet totalt søndag. Med et hopp på 111 meter er han ute før finaleomgangen.

Det betyr at Forfang per nå er nummer to i hoppturneringen bak Kraft.

Marius Lindvik skuffet også noe med en 17.-plass i 1. omgang. Robert Johansson er nummer ni, mens Halvor Egner Granerud og Fredrik Villumstad ikke kommer til 2. omgang.

Les også: Kvandal med nytt superhopp – best i Raw Air-kvalifiseringen i Holmenkollen