Diggins, Krüger og Riiber hedret med Holmenkollmedaljen: – Viktig forbilde

Det skriver Skiforeningen på sine nettsider.

Medaljene ble overrakt av kronprins Haakon på kongetribunen under verdenscuphelgen i Holmenkollen.

Holmenkollmedaljen ble for første gang delt ut i 1895 og tildeles utøvere som over tid har oppnådd fremragende resultater i nordiske grener nasjonalt og internasjonalt. Mottakerne må også har markert seg med fin sportslig framferd og gode personlige egenskaper.

Hegstad Krüger står med to OL-gull, tre VM-gull og totalt ti seiere i verdenscupen.

«Ved siden av resultatene utmerker Krüger seg også utenfor sporet når han stiller opp for klubben sin, Lyn ski. Krüger bidrar både under klubbmesterskap og stiller opp som instruktør på sommerskiskolen. Han beskrives som en viktig rollemodell og forbilde for fremtidige skiløpere, både i og utenfor hans egen klubb», skriver foreningen.

Les også: Nummer 51: Hegstad Krüger: – Man bryter ikke femmila

Åpnet opp

Diggins har også en imponerende langrennskarriere med ett OL-gull, to VM-gull og 20 verdenscupseire.

«Gjennom å ha vært åpen om sin historie med spiseforstyrrelser, har Diggins satt fokus på denne tematikken innen langrenn. Hun er et viktig forbilde for unge utøvere gjennom ambassadørrollen i «The Emily Program», som tilbyr hjelp i forbindelse med spiseforstyrrelser», heter det i begrunnelsen.

Diggins ligger også godt an til å ta sin første sammenlagtseier i verdenscupen denne sesongen. Amerikaneren har en ledelse på 159 poeng ned til svenske Linn Svahn på 2.-plass.

Les også: Søndagens direkte TV-sport: Niskanen mot nordmenn i Kollen-femmila

Inspirasjon

Riiber har etablert seg som tidenes beste kombinertløper med fem sammenlagtseire i verdenscupen, åtte VM-gull og hele 72 seirer i verdenscupen.

«Riiber har vært en frontfigur i kombinertsporten de siste årene, og har utvist spesielt stort talent i hoppbakken. Han balanserer toppidrettslivet med familielivet som småbarnsfar og har gjentatte ganger reist seg etter skade og sykdom, og utviser dermed en stå på-vilje som er til inspirasjon for fremtidige generasjoner»

Forrige sesong var det tidligere langrennsløper Maiken Caspersen Falla og den østerrikske skihopperen Stefan Kraft som mottok prisen.

Les også: Mer Kollen-jubel for Riiber – tok sesongens 16. verdenscupseier