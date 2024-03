Utøverne åpnet for Stöckl-deltakelse i Kollen – men ikke som trener

Det opplyser både Halvor Egner Granerud og Johann André Forfang til NRK.

– For min del kunne han fint vært i bakken her. Det var snakk om at han skulle bli med for å si «ha det» til Norge, sier Granerud til kanalen.

Hopp-profilen sier videre at han fikk inntrykk av at Stöckl takket nei til denne muligheten.

– Jeg fikk egentlig en annen beskjed. Jeg ønsket å fylle rollen min som hovedtrener. Det var ikke ønskelig fra dem. De sa jeg kunne være med, men ikke være med på å flagge, sier Stöckl selv.

Østerrikeren sier det ville ha føltes rart å delta på sidelinjen i Kollen, uten å få muligheten til å være involvert i det sportslige.

– Da ba jeg om forståelse for at det ikke var mulig. For jeg fikk ikke være hovedtrener, sier Stöckl.

Det har kokt rundt norsk hoppsport den siste tiden.

Fredag ble det kjent at hoppsjef Clas Brede Bråthen går fra jobben med øyeblikkelig virkning på grunn av det han mener er dårlig behandling av landslagssjef Stöckl.