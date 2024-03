Kombinert: Ida Marie Hagen vant verdenscupen sammenlagt

Det blir altså et nytt navn på krystallkula man får for sammenlagtseier i verdenscupen etter at Gyda Westvold Hansen har vunnet den de siste to sesongene.

Hagen er blitt nummer én eller to i alle verdenscuprenn denne sesongen, og åtte av 14 konkurranser har endt med seier til den 23 år gamle Haslum-utøveren.

Før sesongens siste renn i Trondheim har Hagen en luke på 140 poeng til Hansen. Det er umulig å ta igjen på én konkurranse.

Mari Leinan Lund gikk ut i tet på lørdagens 5-kilometer, og hun gikk raskt i langrennet. Halvveis hadde hun økt føringen til toer Hansen med 1,8 sekunder.

Men Hagen kom jagende bakfra på 3.-plassen. Hun knappet inn rundt halvminuttet på én kilometer, og lagvenninnene hadde ikke sjanse til å svare da hun passerte dem.

Lund ble nummer to i rennet, mens Hansen tok 3.-plassen. Sistnevnte er trygg på 2.-plassen i totalcupen, og det er også sikkert at Lund blir nummer tre.