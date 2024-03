Splittede jenter om fem mil i Kollen

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Fjorårets femmilsdebut for jentene endte i en dramatisk spurt der Ragnhild Haga ble den historiske vinneren. Hun har lagt opp og et norsk kvinnelag som har havnet i skyggen internasjonalt, skal prøve å vekke publikums gunst i Nordmarka lørdag.

Astrid Øyre Slind irriterer seg ennå over de tre tidelene hun kom for sent i fjor, og hun er opplagt Norges største vinnerhåp lørdag. Men siste kvinne på fjorårets pall, Jessie Diggins, har store ambisjoner.

Er langløp

Men en som helst ikke ville gått, er Heidi Weng. Hun er motstander av at denne distansen har kommet på programmet.

– Dette tilhører Ski Classics (langdistansecupen). Jeg synes fem mil er for langt i verdenscupen, sa Heidi Weng til NRK etter forrige helgs renn i Lahti.

Sveriges Frida Karlsson er av motsatt mening. Kollen-femmila blir hennes første noensinne. Hun er glad for nyvinningen.

– Jeg gleder meg til å gå. Vi må bli utfordret, sier hun til Aftonbladet.

Bekymringen til FIS (det internasjonale skiforbundet) er at få jenter stiller opp. For allerede tirsdag skal det gås sprint i Drammen. Mange kvier seg for å kombinere.

Det betyr at vinterens største norske navn på kvinnesiden, Kristine Stavås Skistad, ikke blir å se i Holmenkollen.

Heidi Weng synes det hadde holdt med tre mil i Holmenkollen. (Lise Åserud/NTB)

32 jenter startet

I fjor var det 32 jenter som startet det historiske løpet, torsdag var det 49 kvinner påmeldt, men det gjenstår å se hvor mange som faktisk starter. Til sammenligning er det 72 påmeldte til guttas femmil søndag.

Det er to år siden FIS innførte like distanser for kvinner og menn i verdenscupen.

Og det som også er sikkert er at historiens første 50km for kvinner i VM arrangeres i Trondheim om ganske nøyaktig ett år.

– Jeg ville ikke ha femmil der heller, jeg synes tremila var en perfekt øvelse, sier Heidi Weng.

I kulissene lurer Therese Johaug, som sikter inn sitt comeback mot nettopp neste års VM-femmil i Granåsen.

– Jeg leser at det er bestemt at jeg satser på VM, men ingenting er avgjort, sa hun etter forrige helgs comeback i Sveits.

Frida Karlsson har aldri gått en 50km før. Nå gleder hun seg. (Martin Schutt/AP)

Unge overraskelser

I fjor var det flere norske unge jenter som hevdet seg på denne kraftkrevende distansen. Kjelsås-løper Nora Sanness kom inn til en overraskende 5. plass, Margrethe Bergane ble nummer seks. Begge disse stiller denne lørdagen også.

Det alterneres i Holmenkollen hvem som går lørdag og søndag og i år skal gutta ut på søndagen.

Jessie Diggins leder verdenscupen sammenlagt og mener femmila har kommet for å bli. Hun likte den første versjonen i Holmenkollen i fjor, selv om hun tapte spurten.

– Se, vi trengte ikke å bli kjørt bort i ambulanse, sa hun til Dagsavisen etter løpet. Hun fortalte om alle advarslene hun hadde fått om langløp for jenter.

De stemte ikke. Men hun kjente på krampene underveis.

Niskanen mot Norge

Søndag skal gutta gå sesongens eneste femmil, og der er holdningen motsatt. Det er for få langdistanser igjen i verdenscupen.

Fjorårsvinner Simen Hegstad Krüger er av den oppfatningen. Det samme er Iivo Niskanen.

– Ja, det er ingen hemmelighet at jeg ikke er helt fornøyd med konkurranseprogrammet, sier lHegstad Krüger som ble fjorårets store VM-helt.

Et mesterskap som toppet seg i dramatikk da han ble vraket fra femmilslaget. Da ble han så forbannet at han vant femmila i Kollen på ren energi.

I en vinter uten mesterskap er femmila i Holmenkollen hans viktigste løp. For to uker siden fikk han sin egen løype oppkalt etter seg i Nordmarka.

2024-årgangen ser ut til å bli et norsk mesterskap med Iivo Niskanen som den store utfordreren. VM- og OL-vinneren fra Finland irriterer seg over at han aldri har vunnet femmila i Holmenkollen.

Men det blir neppe lett å slå formsterke Johannes Høsflot Klæbo, som også jakter sin første femmilsseier i karrieren.

Demonstrasjoner

Det er varslet demonstrasjoner fra Palestinakomiteen i forbindelse med søndagens femmil. Men den skal etter planen skje i kontrollerte former med planlagte appeller.

I Vasaloppet sist helg var det klimademonstranter som prøvde å stoppe innspurten.

– Ja, vi har lagt merke til en økande tendens fra aktivister i samband med idrettsarrangementer. Vi styrker vaktholdet, sa Kollensjef Stefan Marx på pressekonferansen tidligere i uka.

---

FAKTA

Disse går femmila for Norge i Holmenkollen:

Kvinner (lørdag): Lotta Udnes Weng (Nes), Heidi Weng (BUL), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Sigrid Leseth Føyen (Kjelsås), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Johanne Hauge Harviken (Strandbygda), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Nora Sanness (Kjelsås), Marte Skaanes (Strindheim), Margrethe Bergane (Konnerud), Emma Kirkeberg Mørk (Drammen).

Menn (søndag): Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Pål Golberg (Gol), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Harald Østberg Amundsen (Asker), Mattis Stenshagen (Follebu), Didrik Tønseth (Byåsen), Andreas Fjorden Ree (Støren), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen), Edvard Sandvik (Kjelsås).

---

