Skiforbundet frigir Braathens skilisens: – Vi ønsket å beholde Lucas

Det betyr at Braathen får med seg FIS-poengene han har opparbeidet seg i verdenscupen som gjør det enklere for ham når han skal i gang fra kommende sesong. Han kommer da til å starte like utenfor topp 30 i det første verdenscuprennet.

Om det ikke hadde gått i boks for Braathen, måttet han startet helt på nytt.

Styret i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har siste ord i saken.

Torsdag kunngjorde Lucas Braathen sitt comeback som alpinist, denne gangen for Brasil.

«Skiforbundet er glad for at Lucas Braathen fortsetter karrieren og at han igjen satser for fullt som alpinist. Vi ønsket å beholde han på det norske landslaget, men respekterer hans valg», heter det i en uttalelse fra NSF.

23-åringen opplyste i fjor høst at han ga seg som proffalpinist. Det skjedde etter en langvarig konflikt med NSF.

– Da Lucas offentliggjorde at han skulle legge opp, var alle enige om at det var mange år for tidlig, og vi erkjente at det helt sikkert var ting vi kunne håndtert bedre. Nå er vi glade for at Lucas kommer tilbake til verdenscupsirkuset. Det er bra for interessen når de beste utøverne er med, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Braathen har brasiliansk mor og kan derfor bytte nasjon og danne sitt eget lag.

23-åringen står med fem seirer i verdenscupen. Tolv ganger har han vært på pallen.

