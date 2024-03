Alexander Stöckl heller ikke med i trenerteamet under Raw Air

VG og Dagbladet skriver torsdag at Stöckl står over konkurransene på hjemmebane. Det er ventet en pressemelding fra Norges Skiforbund om kort tid, får NTB opplyst.

Stöckl har ikke vært til stede under noen verdenscuprenn siden kritikken mot ham ble kjent i midten av februar. Da tok hopperne til orde for at de ønsker et nytt team inn mot den kommende VM-sesongen.

Siden den gang har partene flere ganger ytret seg i mediene om saken, der Johann André Forfang har vært hoppernes talsmann.

Rennene i Oslo til helgen markerer starten på årets Raw Air-turnering. Den fortsetter i Lillehammer, Trondheim og Vikersund i neste uke.

Det gjenstår snaut tre uker av årets verdenscupsesong. Hvordan veien blir videre etter denne sesongen, kan ikke Stöckl si så mye om.

– Vi har fortsatt dialog med skiforbundet, sier Stöckl til NTB torsdag.

Østerrikeren har kontrakt til etter OL i 2026. Han har siden 2011 ledet de norske hoppherrene med stor suksess. I år har imidlertid laget slitt med å vinne renn.

Forfang tok herrenes hittil eneste verdenscupseier i Willingen i starten av februar.

Sesongen avsluttes med skiflygingsrenn i Planica 21.-24. mars.

