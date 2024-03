Stöckl-bråket: Skikretsene slår ring om hoppkomiteen etter «ufortjent» kritikk

I en felles melding sendt til NTB skriver hopplederne i 15 av landets i alt 16 skikretser at de har full tillit til Korsen og hoppkomiteen. Stöckl-saken er ikke nevnt spesifikt, men den danner åpenbart bakteppet for utspillet.

Det har stormet rundt landslagssjefen etter at det ble kjent for offentligheten at utøverne på landslaget har uttrykt misnøye med østerrikeren. Stöckl har på sin side mer enn antydet at han ikke er fornøyd med hoppkomiteens håndtering av saken.

«Vi (undertegnede skikretser) har full tillit til Stine Korsen og nåværende hoppkomité. Mye har blitt sagt og gjort de siste ukene, og dessverre blir frivillige tillitsvalgte anklaget for mye annet. Dette er ufortjent», heter det i meldingen fra skikretsene.

«Vi som er en del av norsk hoppsport, må alle være klar over at vi representerer noe som er større og viktigere enn oss selv», skriver kretsene også.

Kritiserte Korsen

I en pressemelding sendt til NTB fra Alexander Stöckls advokater for en tid tilbake ble det rettet kritikk mot hoppkomiteen og leder Korsen.

«Samtalene med NSF dreier seg om saksbehandlingen, hvordan saken er håndtert fra HK-Leder og HK sin side, og hvordan Stöckl skal ivaretas på best mulig måte i den krevende situasjonen han står i », het det der.

Nå gir altså hopplederne i skikretsene tydelig støtte til komiteen.

«Vår oppfattelse av saken er at de som nå sitter i hoppkomiteen med leder Stine Korsen har gjort en grundig og ryddig jobb. De er dedikerte og har respektert alles ønske om å holde dette internt. Det er en krevende sak for alle parter, men det finnes bare løsninger», skriver de og legger til:

«Stine og hoppkomiteen har fra oss full tillit videre framover, og er også ønsket med videre i neste periode. I vår idrett er alle like mye verdt, og det må vi aldri glemme».

Kretstoppene ønsker overfor NTB ikke å kommentere utspillet ytterligere.

Raw Air neste

Landslagssjef Stöckl har ikke vært til stede under noen verdenscuprenn siden kritikken mot ham ble kjent. Det skal ikke være avklart om han blir å se i Holmenkollen kommende helg.

Rennene i Oslo markerer starten på årets Raw Air-turnering. Den fortsetter i Lillehammer, Trondheim og Vikersund i neste uke.

Korsen har tidligere uttalt seg om Stöckl-bråket til NTB.

– Dette er en lei sak for hoppsporten. Utøverne har et sterkt ønske om at denne saken håndteres internt, og vi kommenterer derfor ikke ytterligere. Skiforbundet ved generalsekretær er juridisk arbeidsgiver for Alex Stöckl og håndterer den saken, sa hun da.

Stöckl har ved gjentatte anledninger omtalt anklagene mot ham som belastende. Østerrikeren har også vært tydelig på at han står i en situasjon som er en stor belastning for ham personlig.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert for å fortsette, men utfordringen er at det for meg personlig går utover helsen min. For øyeblikket er jeg ganske langt nede i kjelleren, og jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien min for øyeblikket, sa Stöckl til NRKs Dagsnytt 18 for en tid tilbake.

Suksesstreneren har kontrakt med Norges Skiforbund til etter OL i Milano og Cortina i 2026.

