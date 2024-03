Northug og Bjørndalen etter Braathens Brasil-vending: – Elendig håndtering av skiforbundet

Mandag kom den overraskende meldingen fra Red Bull: 23-årige Braathen skal torsdag komme med en offisiell kunngjøring om sin skifremtid. Flere medier erfarte i etterkant at nordmannen skal gjøre comeback i alpinsirkuset – for Brasil.

– Dette er selvfølgelig et stort nederlag for skiforbundet. Lucas hadde vært en av de store profilene til skiforbundet hvis han hadde vært på innsiden der, sier Petter Northug.

NTB møter den tidligere skikongen i sola i Holmenkollen onsdag. Trønderen vet godt hva det vil si å være i konflikt med skiforbundet. Han valgte selv å gå ut av landslaget som aktiv.

– Det finnes dessverre ikke plass til Lucas i skiforbundet, og du har også utøvere som går verdenscup i langrenn som det ikke er plass til per nå. Man håper jo at det nå kommer en endring, og at man finner en landslagsmodell der det er plass til de beste, selv om de kanskje er litt annerledes, sier Northug.

Nederlag

Ole Einar Bjørndalen har også fått med seg den siste utviklingen i saken rundt Braathen. Han sier følgende til NTB med bakgrunn i rapportene om at det blir et comeback i brasilianske farger.

– Klart dette er et nederlag for skiforbundet. Det er jo elendig håndtering at man ikke klarer å beholde sånne fantastiske idrettsutøvere som Lucas Braathen. Det er ikke bare han som har slitt, men at det er mulig å miste en sånn topputøver i en så ung alder.

Braathen sjokkerte idrettsmiljøet da han i oktober i fjor, rett før verdenscupåpningen i Sölden, fortalte at han la opp med umiddelbar virkning, bare 23 år gammel.

Årsaken var at han etter eget utsagn hadde mistet gleden ved å stå på ski. Bakgrunnen var en langvarig og vanskelig konflikt med skiforbundet om landslagsavtalen.

– Det var veldig kjedelig, og jeg kjente jo på følelsene til Lucas da han tok det valget han gjorde. Jeg er ikke så opptatt av nasjon, det bryr jeg meg ikke så mye om. Det viktigste for meg nå er at han har fått tilbake motivasjonen som kreves for å være med i toppen. Jeg har lyst til å se ham i løypa. Han er en fargeklatt og en vi trenger, sier Petter Northug.

Lave forventninger

Bjørndalen hadde ingen forventninger om at Braathen skulle vende tilbake til det norske forbundets rekker.

– Jeg hadde blitt veldig forundret hvis han gjorde det. For ham som person tror jeg dette er den beste løsningen, siden det var såpass klinsj med forbundet og det hadde pågått over så lang tid, sier han til NTB.

I etterkant av konfliktene med Braathen og andre utøvere har skiforbundet nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på framtidens landslagsmodell og avtaleverket som ligger der i dag.

På spørsmål fra NTB om hvilke forventninger han har til dette arbeidet, svarer Northug:

– Forventningene er fryktelig lave. Jeg har vært i systemet der i mange år. Mye er veldig bra med landslaget, men akkurat når det gjelder å tilpasse og legge til rette for folk som er litt annerledes og stikker seg ut, er skiforbundet like dårlige som da jeg var på landslaget og valgte å gå ut av det, sier han.

Norges Skiforbund har valgt å ikke kommentere Braathen-saken før torsdagens bebudede pressekonferanse hos Red Bull i Salzburg.

– Vi ønsker ikke å uttale oss på det nåværende tidspunkt, men viser til torsdagens pressekonferanse, skrev kommunikasjonssjef Espen Graff i en melding til NTB tirsdag.