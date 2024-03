McGrath med blandede Braathen-følelser: – Velger bort den norske Attacking Vikings-kulturen

McGrath har måttet klare seg hele sesongen uten bestekompis Braathen i verdenscupen. Nå gjør imidlertid 23-åringen comeback for Brasil. Det blir bekreftet på en pressekonferanse i Østerrike torsdag.

– Katta er ute av sekken. Det er bare å snakke om det, innleder McGrath på spørsmål fra NTB.

Mandag kalte Red Bull inn til pressekonferansen med Lucas Braathen. I etterkant erfarte en rekke medier erfart at han gjør comeback for Brasil.

– Jeg synes det er gøy. Lucas er en veldig god venn, og det å snakke om at Lucas kommer tilbake nå, kontra det å snakke om at han la opp, eller tok en pause, er veldig stor forskjell. Før Sölden var jeg veldig lei meg og synes det var ordentlig dritt, sier McGrath og fortsetter:

– Det var supertrist, men da er den en veldig stor gladnyhet at han nå kommer tilbake. Og så er det da synd at han kommer tilbake for en annen nasjon.

Sjokkbølger

Braathen sendte sjokkbølger gjennom hele alpinmiljøet da han to dager før sesongstarten annonserte at han la opp i en alder av 23 år. Årsaken var en årelang konflikt med det norske skiforbundet.

Braathen har imidlertid brasiliansk mor og har dermed muligheten til å bytte nasjon og danne sitt eget lag.

– Det er ikke overraskende. Jeg kjenner Lucas så godt at jeg har følt det på meg at det skulle komme tilbake i lang tid. Jeg har visst at hvis han kom tilbake, kom det ikke til å være for Norge, forteller McGrath.

Braathen og McGrath er jevngamle og har både vært bitre konkurrenter og gode bestekompiser opp gjennom hele karrieren. Duoen møttes i Bærum skiklub for 13 år siden. Siden har de fulgt hverandre i tusenvis av timer.

23-åringene er født med to dagers mellomrom og har stort sett kopiert hverandre på vei mot verdenstoppen. Fram til nå.

– Det jeg synes er kjipest med det er at han nå velger bort den norske Attacking Vikings-kulturen. Da han la opp i Sölden sa han at det tøffeste for han var å si "ha det" og gå vekk fra det laget han har vært en del av, sier McGrath.

– Nå som han drar til Brasil, velger han på en måte sporten over den kulturen og det vennskapet vi hadde, men så forstår jeg også hvorfor det blir sånn. Det er det jeg synes er synd med det. Nå kan vi ikke være treningspartnere på samme måte som før, og han kan ikke være en del av gruppa og den historien som vi skriver, fortsetter han.

– Har skjønt det veldig lenge

Bærumsgutten er riktignok klokkeklar på at kompisene fortsatt kommer til å ha et veldig godt forhold til hverandre og være gode venner.

– Har du visst om comebacket lenge?

– Jeg har skjønt det veldig lenge, men jeg har bare visst det i noen dager. Han ringte, og så snakket vi om det, svarer McGrath.

– Det er en gladnyhet. Det er et savn for Norge, men han kommer alltid til å være Lucas fra Norge som kjører for Brasil. For oss Attacking Vikings-gutta er det veldig synd å miste han, men nå blir det litt mer at vi får han tilbake i sporten og får sett han mye mer.

Det er ventet at Red Bull bidrar med storparten av støtten Braathen trenger rundt comebacket.

