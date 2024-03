Varsler demonstrasjon mot hoppsponsor under femmila i Holmenkollen

Våpenprodusenten har siden 2010 vært sponsor for det norske hopplandslaget. Det har også tidligere avstedkommet kritikk mot skiforbundet.

Søndag markerer Palestinakomiteen i Oslo sin motstand mot samarbeidet under Kollen-søndagen. Det er planlagt en to timer lang demonstrasjon i nasjonalanlegget, der appeller fra en rekke personer inngår.

Bakteppet er krigføringen i Gaza. Det har fremkommet påstander om at våpen produsert av Nammo har vært brukt av israelske styrker. Våpenprodusenten har på sin side hevdet at norske våpen ikke selges til Israel.

«Nammos sponsing av hopplandslaget kaster dystre skygger over den norske hoppuka Raw Air», skriver Palestinakomiteen.

«Det bryter også med Norges Idrettsforbunds etiske retningslinjer og det Olympiske Charter som slår fast at man skal «sørge for at idretten, i samarbeid med myndigheter og relevante offentlige og private organisasjoner, fremmer en fredelig utvikling for menneskeheten», hevdes det videre i bakgrunnen for søndagens demonstrasjon.

Ved siden av sponsoravtalen samarbeider også Nammo med hopperne om forskning på aerodynamikk og hoppteknikk.

Over 30.000 palestinere er drept som følge under den israelske operasjonen i Gaza siden 7. oktober i fjor.

Palestina-aktivister aksjonerte også under verdenscupen i langrenn på Lillehammer i desember i fjor.

