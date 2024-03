Stort oppmøte fra kongefamilien i Holmenkollen lørdag og søndag

Både kronprinsregent Haakon, dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit blir å se på skifestivalen, opplyser Slottet i en melding.

De kommer sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, samt prinsesse Astrid, fru Ferner.

Kong Harald er selv fast gjest på Holmenkollen skifestival. Allerede i forrige uke ble det klart at han i år ikke blir å se der.

Søndag kom kongen hjem fra Malaysia og er nå innlagt på Rikshospitalet. Slottet har opplyst at monarken er sykmeldt i to uker.

I Holmenkollen er det kombinert og hopprenn for begge kjønn. I langrenn er det 50km for kvinner lørdag og 50km for menn søndag.