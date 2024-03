Aamodt fikk målområdet i Kvitfjell oppkalt etter seg 30 år etter OL-sølvet

– Hadde jeg bare kjørt fire hundredeler raskere i 94, hadde jeg hatt en sving oppkalt etter meg og blitt udødelig her på Kvitfjell. Det var selvfølgelig målet med å drive med sporten i 18 år, men så var jeg litt for sent ute, sier Aamodt til NTB.

Det var nemlig slik at den som vant OL-utforen på Kvitfjell skulle få oppkalt et parti, en sving eller et hopp etter seg. Den æren var Aamodt dermed fire hundredeler unna. Han endte på sølvplass.

Amerikanske Tommy Moe ble Aamodts overmann da han sikret OL-gullet foran Lambertseter-gutten. Moe har dermed gitt navnet til den nå velkjente Tommy Moe-svingen.

– Det ultimate rennet å vinne er hjemmebane i utfor i OL, men det klarte jeg akkurat ikke. Skuffende så klart, men da er det et fint plaster på såret å få en egen sånn taperplass, spøkte Aamodt.

Aamodt har nå fått målområdet i utforløypa på Kvitfjell oppkalt etter seg. «Paddocken» heter fra nå av «Kjetil André Aamodts plass».

– Forslaget var å kutte ut Aamodt-navnet sånn at det ble Kjetil Andreplass. Jeg skal dra opp i sommer å finne et sted å henge den opp når ingen er her, sier han og fortsetter:

– Det er plaster på et dypt sår etter 30 år.