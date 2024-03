Ruud vant duellen mot Rune etter snuoperasjon. Klar for ny finale

Ruud nedkjempet Rune med sifrene 3-6, 6-3, 6-4 etter nesten to og en halv times spill i Acapulco. Nordmannen lå under 3-1 i det siste settet før han for alvor fikk snudd kampen til sin fordel.

– Jeg fikk ikke den beste starten, og det tredje sette så skikkelig ille ut. Jeg prøvde bare å holde ut, og det så ut til at Holger slet, og til slutt funket det for meg, sa Ruud etter kampen, ifølge AP.

Det er sjette gang Ruud slår sin danske rival, og det er første gang de møttes på hardcourt. Kun én gang har Ruud måttet gi tapt for Rune.

– Jeg er som en kakerlakk. Jeg går ingen steder, og sniker meg bare inn igjen, spøkte Ruud da han ble spurt om evnen til å kjempe seg tilbake etter å ha havnet under i sett.

Australsk finalemotstander

I finalen står Alex de Minaur som det siste hinderet for Ruud til å vinne en ATP 500-turnering. Australieren vant sin semifinale etter at britiske Jack Draper måtte gi seg på grunn av en ukjent skade eller sykdom. Det sto 4-0 til de Minaur i det tredje og avgjørende settet da Draper gikk av banen.

Søndagens finale i Acapulco er Ruuds 20. i karrieren. 25-åringen står med ti titler. Kampen spilles natt til søndag norsk tid.

Ruud har levert gode resultater i Mexico. I ATP 250-turneringen i Los Cabos sist uke tok han seg helt til finalen. Der ble det tap for australske Jordan Thompson.

I form

Den siste periodens sterke resultater på hardcourt gir ham garantert selvtillit inn mot to av årets store turneringer i USA foruten Grand Slam-turneringene: Indian Wells (ATP 1000) og Miami Open (ATP 1000).

I slutten av mai går Ruud i gang med Roland-Garros, der han de siste to årene har tatt seg hele veien til finale. Begge gangene endte det imidlertid med tap, først mot Rafael Nadal i 2022, før Novak Djokovic ble for sterk i 2023.

Ruuds ti turneringsseirer har alle kommet på ATP 250-nivå. I tillegg har 25-åringen bemerket seg med tre Grand Slam-finaler og spill i ATP-finalen.

(©NTB)