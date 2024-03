Lægreid etter to Kollen-seire: – Fortsetter å overraske meg selv

Bø ledet før den siste ståendeskytingen etter å ha vært feilfri på standplass lørdag, men tre bom sendte ham ut av seierskampen. Lægreid banket derimot ned blinkene og banet vei for nok en Kollen-triumf.

Fra en plass langt bak i feltet gikk han plutselig først ut fra standplass etter siste skyting.

– Jeg fortsetter å overraske meg selv, og jeg så jo at han hadde bommet tre ganger. Jeg hadde jo håpet at Tarjei skulle treffe da, men tenkte at nå var det opp til meg for å hindre at en svenske skulle vinne, sa Lægreid til NRK.

– Jeg følte jeg hadde utlendingene hakk i hæl, men så var det ingen. Da måtte jeg dra i gang publikum, som hadde stått der ut i kulda, la han til.

Det var spesielt Lægreids opptreden på siste skyting som imponerte ved siden av feiringen på oppløpet.

– Han gjør det som er optimalt for ham på siste stående, og han har kun fokus på seg selv. Han er flink til å puste og klarer å slippe seg godt ned i stilling. Han har en evne til det, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Flaut

Lægreids ene bom i rennet kom på første liggende skyting. På sisterunden holdt han unna for konkurrentene, og det var tyske Benedikt Doll som fulgte nærmest i mål.

Svenske Jesper Nelin ble nummer tre. Det var for øvrig Dolls siste Kollen-opptreden. Og det var svenskens første pallplassering i verdenscupen.

Tarjei Bø gikk inn til 7.-plass etter å ha øynet sin første Kollen-seier siden 2013.

– Brrr... Dårlig. Skulle tro jeg aldri hadde gjort det før. Det motsatte av et barneskirenn, det var flaut. Litt marginer imot, sa Bø.

Skuffet

Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø leverte svak skyting med tre bom og påfølgende strafferunder på første liggende skyting. Han fulgte opp med feilfritt på neste liggende, mens det ble en bom på første stående og avsluttet med to nye bom. Det ble 14.-plass til slutt.

– Jeg fikk jo tidendes start med tre bom. Jeg kjører meg selv i senk utover. Det er flaut, forklarte Thingnes Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer ti, og Johannes Dale-Skjevdal endte på 17.-plassen med fem strafferunder.

Endre Strømsheim fikk seks strafferunder og ble nummer 21, mens Vegard Sørum måtte ut i hele sju strafferunder og endte nest sist av de 30 startende.

Det var regn og vind under lørdagens renn, men tåka holdt seg unna. Holm Lægreid har Holmenkollen som sin viktigste treningsarena, i sommerhalvåret er han der ofte.

Søndag er det to stafetter på programmet i Holmenkollen. Først parstafett, så mixed-stafett.