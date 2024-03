Kombinert: Norsk seier på lagsprinten i Lahti

Det norske førstelaget startet 37 sekunder bak Tyskland, men allerede på den første runden hadde Oftebro halvert avstanden. Graabak fortsatte arbeidet med å tette luken til lagene foran, og etter kun tre etapper var nordmennene helt framme i teten.

I den tunge snøen i den finske skimetropolen sto seieren mellom Norge og Østerrike, og Graabak kunne til slutt seile inn til norsk triumf.

– Fantastisk! Han glir veldig bra inne på stadion og har full kontroll. Godt gjennomført av både Jens og Jørgen, skrøt Viaplay-ekspert Magnus Moan.

Tysklands andrelag ble nummer tre, mens Andreas Skoglund og Espen Andersen gikk det norske andrelaget inn til 4.-plass.

Hoppdelen av lørdagens konkurranse ble ved flere anledninger avbrutt på grunn av mye vind i hoppanlegget.

– Du er nødt til å treffe her, så jeg håper de norske klarer det også, sa kombinertsjef Ivar Stuan i et intervju med Viaplay.

Verdenscupleder Jarl Magnus Riiber står over helgens konkurranser i Lahti. Han er i stedet hjemme i Norge for å teste skulderen inn mot rennene i Holmenkollen neste helg. Riiber har allerede sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Krystallkula er hans med fire renn igjen av sesongen. Nå står han over Lahti for å være maksimalt forberedt inn mot Kollen og deretter prøve-VM i Trondheim. Det er ingen tvil om at Jarl ønsker å teste hva skulderen tåler av belastning, sa Stuan i en pressemelding tidligere denne uka.

