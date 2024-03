– Vi har med oss meterolog Kristian Gislefoss, som lager lokale værvarsler for oss her oppe. Både han og vi er optimistiske, og vi organiserer for at det blir renn, sier Stefan Marx, som er sjef i Holmenkollen skifestival, til NTB like før kl. 7.30.

Kvinnenes 15 kilometer måtte torsdag avlyses og skyves til i dag og skal etter planen starte klokken 12.30, mens mennene skal ut på 20 kilometer klokken 15.30.

–Det må lette noe, medgir Marx.

