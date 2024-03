Skiskytterkvinnenes normaldistanse i Holmenkollen utsatt

Kvinnenes normaldistanse ble stanset av tåka torsdag og flyttet til fredag. Per nå er rennstarten utsatt til klokken 13.

Ingrid Landmark Tandrevold og konkurrentene skulle ha startet 12.30.

– Vi har med oss meterolog Kristian Gislefoss, som lager lokale værvarsler for oss her oppe. Både han og vi er optimistiske, og vi organiserer for at det blir renn, sa Stefan Marx, som er sjef i Holmenkollen skifestival, til NTB tidligere fredag.

Kvinnenes 15 kilometer måtte torsdag avlyses og skyves til i dag.

Mennene skal etter planen ut på 20 kilometer klokken 15.30.

– Det må lette noe, medgir Marx.

