Ny utsettelse i Holmenkollen: – Begge rennene skal gjennomføres i dag

Kvinnenes normaldistanse ble stanset av tåka torsdag og flyttet til fredag. Per nå er rennstarten utsatt til klokken 13.

For mennenes normaldistanse er starten planlagt klokken 15.45, opplyser Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Med de tåkete forholdene i Holmenkollen er kvinnenes normaldistanse utsatt for å sikre like forhold for alle. Ny starttid for kvinnene er 13.00 og for mennene 15.45, skriver forbundet.

Stefan Marx, sjef i Holmenkollen skifestival, forteller om bedre værprognoser som gjør det mulig å arrangere renn fredag.

– Tåka letter, og begge rennene skal gjennomføres i dag, sier han til NTB.