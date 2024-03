Kvitfjell-utforen avlyst – erstattes av super-G-renn lørdag

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) opplyser at treningen er avlyst etter tre utsettelser tidlig på dagen.

For å arrangere et utforrenn er man avhengig å ha gjennomført minst én offisiell trening. Den dårlige sikten på Kvitfjell hindret det torsdag og fredag.

Juryen tar ingen sjanser på å arrangere utfortrening lørdag morgen.

– Vi tør ikke å risikere det om vi får enda en avlysning, sier rennleder Ole Johan Bjørge til NTB.

Det betyr at lørdagens utforrenn blir erstattet med ett av de to avlyste super-G-rennene i italienske Val di Fassa sist uke, bekrefter Kvitfjells rennleder. Søndag blir det nok et super-G-renn som også i utgangspunktet var satt opp.

Da NTB pratet med Bjørge fredag, sto han ved det velkjente Russispranget i Kvitfjell-traseen og kunne ikke se verken porten nedenfor eller overfor. Tett tåke og snø gjorde sikten dårlig. Nede i dalen regnet det.

Helgen i Kvitfjell blir Ragnhild Mowinckels siste i verdenscupsirkuset. 31-åringen har varslet at hun legger opp etter sesongen.

Mowinckel er på 9.-plass i kampen om super-G-kula. Lie er på 6.-plass.