Klæbo ensom over streken – dobbelt norsk på lagsprinten i Finland

Golberg og Klæbo var klart best i semifinalen og stilte i finalen som klare favoritter. De gjorde også som planlagt der og sikret verdenscupseier uten problemer.

Det var jevnt en periode med mange lag med i tetfeltet, men etter hvert utkrystalliserte en frontkvintett seg, bestående av Norge 1, Norge 2, Frankrike 1, Sveits og Finland 1.

Inn mot siste veksling falt franske Jules Chappaz, og det førte til at de to norske lagene gikk i tet ut på siste etappe. For Norges 2.-lag gikk Håvard Solås Taugbøl og Even Northug.

Golberg gjorde en sterk manøver da han unngikk å bli dratt med i Chappaz’ fall, og det la grunnlaget for seier.

– Jeg gir ham tre-fire meter for å få dragsuget i bunnen. Heldigvis, for hadde jeg ligget rett på bakskiene hans, hadde jeg ikke hatt sjanse. Litt flaks og litt dyktighet, smilte Golberg overfor Viaplay.

– Det blir fall i lagsprint, og det skjedde i år også. Det er en del av gamet, kommenterte Klæbo.

Trønderen ivaretok luken på ankeretappen og kunne kontrollere inn til seier. Northug gikk også bra bak ham og sikret 2.-plassen, mens Lauri Vuorinen vant spurtkampen mot Frankrikes Richard Jouve om 3.-plassen.

Sveits endte på 5.-plassen foran Italias 1.-lag. Sveriges beste mannskap – Johan Häggström og Calle Halfvarsson – måtte ta til takke med 8.-plass.

