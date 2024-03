Kalla gjorde comeback etter to år: – Det var herlig!

Den svenske skiyndlingen strålte som om hun hadde vunnet OL-gull etter å ha gått en etappe under arrangementet Stafettvasen. Det er en del av Vasaloppet-arrangementet.

– Det er lenge siden kroppen måtte jobbe på denne måten. Det var herlig, sa Kalla etterpå.

Hun gikk den 24 kilometer lange første etappen av Stafettvasen for et sponsorfinansiert lag.

Kalla innrømmet etterpå at følelsene boblet da hun sto på startstreken i Berga by. Hun var en av tusenvis av skiløpere som ga seg i kast med stafetten.

– Jeg rakk å tenke før start at «Gud, så kult å stå her i et mosjonsløp». Og at jeg har fått så mye perspektiv på ting at jeg våget å ta på startnummeret og nyte dette, sa hun.

Kalle kom til vekslingen i Mångsbodarna som den 19. beste løperen, 5.26 minutter bak teten.

– Jeg kjente halvveis at ryggmusklene mine egentlig ikke er trent for staking. Men nå skal jeg peppe opp de andre i laget og gi dem energi, smilte Kalla.