Fiasko for Kvandal – Bjørseth på 7.-plass i Lahti

Bjørseth lå plassert som nummer 15 etter det første hoppet, men i annen omgang traff hun langt bedre. 123 meter gjorde at hun bykset opp til 7.-plass med 225,2 poeng.

For Silje Opseth ble det motsatt. Hun slo av fra 124 til 117 meter, og dermed ramlet hun ned fra 4.- til 8.-plass. Opseth havnet et halvt poeng bak Bjørseth.

Slovenias Nika Kriznar tok sitt første verdenscupseier på to år. I annen omgang dundret hun til med 131,5 meter og bakkerekord. Det gjorde at hun vant med 7,6 poeng ned til Østerrikes Jacqueline Seifriedsberger.

Østerrike tok også 3.-plassen ved Eva Pinkelnig.

For Eirin Maria Kvandal ble det en tung dag. Hun hoppet fra to avsatser lavere fart enn konkurrentene under turbulente vindforhold i første omgang, og hun surret det til og klarte ikke å ta seg til finaleomgangen.

103 meter ble for dårlig for Kvandal. Det var en gedigen skuffelse etter at hun var best i fredagens kvalifisering. Også da hoppet hun med lavere fart enn de øvrige.

– Det var ganske mye vind ut av hoppet nå, og jeg tror hun treffer den feil, sa Viaplay-ekspert Andreas Stjernen.

Kvandal har ikke hoppet verdenscup siden midten av januar. Da ble hun nummer 14 i japanske Zao. Kvandal har fem pallplasser i verdenscupen denne vinteren.













