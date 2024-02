Holmenkollen søker om å få arrangere skiskytter-VM i 2028 eller 2029

– Vi er positive til å være vertskapsby for arrangementet, sier Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring (H) i Oslo kommune.

Tildelingen av verdensmesterskapene i 2028 og 2029 skjer på kongressen til Det internasjonale skiskytterforbundet i september.

– Byrådet vil at Oslo skal være et naturlig valg som vertskapsby for store internasjonale mesterskap og idrettsarrangement. Med skiskytter-VM i Holmenkollen vil vi sette Oslo på kartet som vinterhovedstad og idrettsby, sier Hallstein Bjercke, Oslos finansbyråd (V).

Norge arrangerte VM sist i 2016, og før det i 2000.

