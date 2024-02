Ny sykdomssmell for Slind og Kalvå – må stå over Lahti-renn

Norges Skiforbund opplyser om sykdomsforfallene onsdag.

– Vi har dessverre fått to sykdomstilfeller natt til i dag. Både Astrid og Anne Kjersti våknet med sår hals og må derfor stå over Lahti, sier fagsjef Per Elias Kalfoss.

Hedda Østberg Amundsen og Anna Svendsen (distanse) og Julie Bjervig Drivenes (sprint) erstatter Kalvå og Slind i Lahti-troppen, opplyser Norges Skiforbund.

Tidligere har Tiril Udnes Weng meldt forfall til rennene i Finland.

Kalvå og Slind har også tidligere denne sesongen slitt med sykdom.

Sår hals

I november i fjor reiste Kalvå hjem fra den nasjonale åpningen på Beitostølen etter å ha blitt forkjølet. I de påfølgende verdenscuprennene i Ruka og Gällivare var hun på startstrek, men under prøve-VM på hjemmebane i Trondheim ble det igjen trøbbel.

Der trakk Kalvå og støtteapparatet tidlig i nødbremsen. Batteriet var flatt.

– Jeg krasjlandet skikkelig den dagen, og jeg var lei meg, frustrert og litt motløs, har langrennsstjernen i etterkant sagt til NTB om den beslutningen.

Så var Lundamo-jenta tilbake på startstrek i Tour de Ski, men heller ikke der gikk det på skinner. Før touren var ferdig reiste hun hjem. En ny sykdomsperiode fulgte så. Onsdag våknet hun altså med sår hals på ny.

Trøbbel på trøbbel

Astrid Øyre Slind har også flere sykdomsperioder bak seg i vinter. Under verdensverdenscuprennene i svenske Gällivare før jul pådro hun seg en forkjølelse som også kostet henne den påfølgende rennhelgen i Östersund.

Slind ble så friskmeldt og klar til Tour de Ski, men også der ble det trøbbel. Foran avslutningen i Val di Fiemme ble hun syk og måtte reise hjem.

Oppdal-løperen lå da på 6.-plass i sammendraget og var en pallkandidat foran rennene i Nord-Italia.

Nå går altså enda en verdenscuphelg fløyten, denne gangen i Lahti, som følge av sykdom.

Så sent som søndag tok 36-åringen NM-gull i stafett sammen med tvillingsøster Silje og lillesøster Kari.

Simen Hegstad Krüger mister også helgens verdenscuprenn i Finland som følge av sykdom.









