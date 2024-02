Hegstad Krüger fikk sin egen løype i Nordmarka

SKJÆRSJØDAMMEN (Dagsavisen): På initiativ av Per Nymoen, Sindre Langaas og Lyn Ski ble det holdt en navneseremoni tirsdag kveld ved Skjærsjødammen. Her starter Hegstad Krüger-løypa, som strekker seg rundt sju kilometer nordover til Fortjern. Navnet har eksistert på folkemunne i flere år, men nå er det spikret, om ikke i stein, så i plank. Navneskiltet henger på sørøst-siden av det røde huset ved Skjærsjødammen.

– Dette er veldig stort for meg, for dette er løyper jeg har vokst opp i. At akkurat denne er min favoritt er litt tilfeldig, for det er mange å ta av. Jeg liker å gå innover her i retning Kikut, det er et alternativ som er litt mindre trafikkert, sier Simen Hegstad Krüger foran de nærmere 100 oppmøtte, mange fra Lyn Ski.

Per Nymoen fikk ideen om å hedre Hegstad Krüger etter en uttalelse fra skiløperen om at Skjærsjødammen-Fortjern var hans favoritt.

– Og ettersom Simen er en beskjeden kar trenger han å løftes litt fram, sier arrangøren.

Celebre gjester

Også lagkamerat, Hans Christer Holund, var til stede. Det samme var landslagstrener Eirik Myhr Nossum, Vegard Ulvang dukket opp, skifluenseren Nils Hovelsrud og forfatter og skientusiast Thor Gotaas. Sistnevnte gikk naturligvis på ski opp og rakk å si noen ord før han måtte stake av gårde i retning Holmenkollen og Skimuseet for en samtale med Oddvar Brå.

– Jeg går mye i marka og jeg la merke til en liten blond gutt ofte gå opp i lia her. Det fant jeg ut var Simen. Han er et produkt av Nordmarka og de over 2000 kilometerne vi har her rett utenfor byen. Langrenn er poesi i bevegelse, det var bevegelse som bygget Norge og det er Simen et godt eksempel på, sa han.

Forfatteren trekker også fram at langrennstilbudet i Oslo er helt unikt i verdenssammenheng, og vi har mange å takke for det. Den oppfatningen deler Hegstad Krüger.

– Jeg hadde ikke blitt den samme langrennsløperen hadde det ikke vært for det fantastiske løypenettet vi har. Jeg må rette en stor takk til både kommunen og Skiforeningen for den enorme jobben de gjør med preparering av løyper. Det å gå lange turer innover i marka er det beste med å gå på ski. Jeg har fått gleden av å gå i løyper også i andre land, men det er ingenting som er finere enn de vi har her. Sett pris på de, og så håper jeg mange får glede av løypa mi. Kanskje vi sees, sier en stolt hedersmann.

Idrettshistoriker og markakjenner Thor Gotaas i samtale med Simen Hegstad Krüger. (Håvard Sollie)

Unik i mesterskap

– Da jeg fikk høre at Simen får en løype oppkalt etter seg tenkte jeg: hva pokker må vi gjøre?, sier en annen verdensmester og Lyn Ski-medlem, Hans Christer Holund.

– Det er ganske vanskelig. Først og fremst må en ha en veldig god dag i OL, steg en er altså et OL-gull. Og så må du ha den samme gode dagen ti ganger til i mesterskap. Simen har ti medaljer fra mesterskap, altså er det det som kreves for å få en løype oppkalt etter seg i Nordmarka. Til dere unge og lovende, vit at det er der lista ligger, sier Holund foran de mange barna kledd i Lyn-tøy.

For Hegstad Krüger har en unik uttelling i mesterskap. Gulløpet på tremila i OL i 2018 startet med fall. Før OL i Beijing havnet han i korona-karantene, men rakk femmila der han tok bronse. I VM i 2023 tok han tre gull før han ble vraket (!) til femmila.

Budskapet fra Holund til Hegstad Krüger er også tydelig. – Du kan glemme OL-gull, Simen. Dette er det største du har oppnådd, og det er veldig fortjent.

For det hører sjeldenhetene til å få opphengt et løypeskilt med sitt eget navn på. Det finnes minnesmerker etter krigen, enkelte stedsnavnsskilt, ellers er det bare Skiforeningens løypeskilt man finner i Oslos dype skoger. For Lyn Ski er det stas å ha en fra egne rekker til å markere en løype i selveste Nordmarka.

– Vi er veldig stolte av Simen. Han er med på å løfte Lyn Ski opp og da føler vi også at vi er med på reisen hans. Han har opplevd mye, men han er den samme i dag som da han ble nummer 90 i hovedlandsrennet som 15-åring. Den personligheten gjør han til en flott representant for klubben, sier Geir Moe, styreleder i Lyn Ski.

WEB_SPORT Her startet gullfangsten. Simen Hegstad Krüger går inn til gull på 30km i OL i Pyeongchang i 2018. (Andreas Hillergren/TT/NTB)

Skal gjøre et forsøk på Strava

Løypeskiltet henger altså på hjørnet av det røde huset ved Skjærsjødammen. Her starter løypa, 256 meter over havet, som først stiger jevnt oppover Kamphaug før den går inn i bølgete terreng forbi Rottungen, deretter slakere, for så oppover til Middagsdalen og løypas høyeste punkt på 405 meter over havet. Her stuper den ned til Fortjern, nokså midt imellom Helgeren og Bjørnsjøen. Omgivelsene har Thor Gotaas naturligvis en historisk kuriositet om.

– Vi er ved Kamphaug, og Nils Kamphaug ble nummer tre på verdens første femmil i 1888, han er onkelen til Bjarne Iversen som var med på det norske laget i stafetten i OL 1936, da den finske løperen mista tanna, gikk tilbake, hentet den, og vant likevel.

Hegstad Krüger hadde også et uhell da han falt tidlig i gulløpet fra OL i 2018, noe som etter navneseremonien kunne gjenoppleves på storskjerm på Ullevålseter. Underveis i seremonien kom det også skiløpere med hovedlykt, klare for å ta fatt på Hegstad Krüger-løypa.

– Man kan gå begge stilarter her og den er bredere som en konkurranseløype. Og jeg synes man får mer villmarksfølelse innover her. Jeg liker å gå begge veier for å variere turene, sier Hegstad Krüger om sin egen løype.

– Nå trenger du bare segmentet på Strava?

– Jeg ser det er et segment på Strava, og at noen tidligere toppløpere, Simen Østensen for eksempel, har gått med høy fart innover her. Jeg tror det kan bli en skikkelig utfordring å sette ny rekord på segmentet, men det er klart jeg må gjøre et forsøk, sier Hegstad Krüger.

Det er bare å følge med her. Simen Østensen har rekorden på det 7.35 kilometer lange segmentet med tiden 21:36. På den sørgående varianten er tiden 21:42, satt av Sindre Gjøsæter.

---

FAKTA

Navn: Simen Hegstad Krüger

Født: 13. mars 1993.

OL 2018 (Pyeongchang): Gull 30km skiathlon, gull stafett, sølv 15km fristil.

OL 2022 (Beijing): Bronse 50 km fristil (kortet ned til 28km)

VM 2021 (Oberstdorf): Sølv 30km skiathlon, sølv 15km fristil, bronse 50km klassisk.

VM 2023 (Planica): Gull 30km skiathlon, gull 15km fristil, gull stafett.

I tillegg sju NM-gull, ti verdenscupseire, vinner av femmila i Holmenkollen i 2023.

---

