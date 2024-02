Søstrene Slind sikret stafettgull for Oppdal. Kjelsås med sølv etter fall

Søstrene har tidligere tatt NM-gull i stafett i 2019 (Meråker) og 2015 (Røros). Det var første gang siden NM-gullet i 2019 at trioen gikk sammen på stafettlaget til Oppdal.

– Det er veldig godt å ta gullet med seg hjem, sa Silje Øyre Slind til NRK etter NM-triumfen var sikret.

Astrid Øyre Slind ga ankerkvinne Kari Øyre Slind rundt ti sekunders forsprang ned til Konnerud på plassen bak. Sistnevnte økte luka ned på sin etappe og vant dominant.

– Kari er iskald og kan å disponere et løp, så jeg var ikke noe redd for at hun kom til å gå på en smell, sa Astrid til NRK.

Det skilte 43,4 sekunder ned til nærmeste konkurrent ved målgang.

– Det var litt over middels langturtempo, sa Kari spøkefullt om seiersløpet.

I fjor var det Kjelsås idrettslag som tok NM-gullet i stafett med Runa Nykkelmo Ulvang, Nora Sanness og Sigrid Leseth Føyen på laget.

I årets utgave ble det sølv til Kjelsås førstelag, mens Konnerud tok NM-bronse.

Forhåndsfavorittene falt

På forhånd var Oppdal og Kjelsås 1 favorittene, og begge lagene ledet an på førsteetappen. Ledelsen glapp imidlertid underveis da Oppdal-løper Silje Øyre Slind og Kjelsås-løper Sigrid Føyen falt i en nedoverbakke.

Sistnevnte falt enda en gang rett etterpå og fikk staven ødelagt. Dermed fikk Byåsen og Tromsø en solid luke ved veksling.

Oppdal hadde 18,3 sekunder opp, mens Kjelsås førstelag vekslet 56,3 sekunder.

– Det blir veldig vanskelig å reparere, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn om Kjelsås seiersmuligheter.

Kjempet seg tilbake

Føyen var langt nede etter sin etappe.

– Det er klart det er kjedelig. Det er dritt at det går utover laget, sa Føyen om fallet til NRK underveis på etappen.

Senere kunne hun og Kjelsås-løperne trøste seg med NM-sølv.

Oppdal-løper Astrid Øyre Slind hentet inn tetduoen (Byåsen og Tromsø) på sin andreetappe. 36-åringen viste enorm kapasitet og sendte søstera Kari ut på sisteetappen med et godt utgangspunkt.

Søndagens renn var avslutningsdelen av NM på Beitostølen. Fra 21. til 23. mars gjennomføres del to av NM i langrenn på Lillehammer.