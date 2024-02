Riiber vurderer helomvending – tilbake i tenkeboksen rundt skulderoperasjon

Riibers skulder, som ved gjentatte anledninger gjennom karrieren har hoppet ut av ledd, har skapt utfordringer for 26-åringen også denne sesongen. Under verdenscupåpningen i Ruka gjentok historien seg da han løftet armen for å feire et strålende skihopp.

I etterkant ble det åpnet for at Riiber kunne bli operert både underveis i sesongen – nærmere bestemt etter verdenscuprennene i Otepää nylig – eller etter sesongslutt.

– Jarl er er veldig i lupen på om han skal operere etter ikke. Etter rennene i Otepää var han veldig klar på at han skulle operere, men siden da har han nok blitt usikker etter å ha fått noen råd, sier sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Han forteller videre at Riiber nå skal «stressteste skuldra», før en endelig avgjørelse etter alle solemerker tas.

Tre-fire måneder

Stuan svarer bekreftende på at det er et reelt alternativ å ikke legge seg under kniven. Det vil i så fall gi Riiber muligheten til å bruke våren og sommeren på samme måte som foran en hvilket som helst annen sesong. Den perioden benytter Riiber alltid godt.

– Det er en kjempefordel å kunne bruke våren og sommeren sånn han vanligvis gjør, sier Stuan.

En eventuell operasjon vil på sin side medføre en rehabiliteringstid på tre-fire måneder. I så fall må Riiber tenke litt annerledes i tiden etter inngrepet.

– Ulempen er også at vi da må leve med at skulderen er som den er, og at den kan gå ut av ledd når som helst. Vi trodde inneværende sesong røyk i Ruka, men dagen etter vant han skirenn. Den episoden viser at han kan være på start dagen etter en sånn skulderepisode, sier Stuan.

Riiber tar avgjørelsen

Sportssjefen peker også på at de siste gangene skulderen av gått ut av ledd, har det ikke hatt direkte sammenheng med bevegelser som er nødvendige for en skihopper eller langrennsløper.

I Ruka hoppet den som nevnt ut i forbindelse med at Riiber jublet. Foruten den episoden har skulderen oppført seg bra.

– Jarl gikk med teipet skulder i Ruka, mens han har gått uten teip siden nyttår. I den perioden har han både vunnet spurter, gått tøft i bakker og alt. Han må bare ha klare restriksjoner på hva han kan gjøre, sier Stuan.

Stuan legger ikke skjul på at usikkerheten som hel tiden omgir Riibers skulder, og faren for trøbbel, er krevende.

– Dette har vært et sånt hjerte-i-halsen-prosjekt, sier kombinertsjefen, som understreker at det er hovedpersonen alene som tar den endelige avgjørelsen rundt operasjon.

– Hvis ting fungerer nå framover, så tror jeg det skal mye til at han opererer, men dette er selvsagt synsing fra min side, sier Stuan.

Verdenscupsesongen avsluttes med renn i Lahti, Oslo og Trondheim.

