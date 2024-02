Kjelsås-løper overrasket alle i ski-NM

Kjelsås-løperen Hustad vant to gull i junior-VM i Kasakhstan i 2015, men har siden vært en anonym skikkelse i langrennstoppen.

Hun har bare gått ett verdenscuprenn. Debuten kom i Holmenkollen i mars 2015, da hun ble nummer 46 på tremila.

27-åringen hadde en 8.-plass som beste plassering i NM før torsdagens renn på Beitostølen. Der knuste hun konkurrentene i landslagsløpernes fravær.

– Jeg tenkte at jeg hadde startet for hardt, men så følte jeg meg bedre og bedre. Hele familien kom og gjorde at det nesten føltes som hjemmebane. Det er julaften og nyttårsaften. Jeg har hatt mange år der jeg har vært helt ute av det, sa Hustad til NRK.

Julie Bjervig Drivenes tok sølv, 32 sekunder bak vinneren, mens Silje Theodorsen sikret bronsemedaljen.

Fossesholm tilbake

Helene Marie Fossesholm leverte en forsiktig åpning, men hadde god heng på pallplass etter halvgått løp.

På siste halvdel tapte hun noe tid og greide ikke blande seg inn i toppen. Hun endte som nummer ti, 56 sekunder bak Hustad.

– Jeg kunne hatt det bedre, absolutt. Det var ikke helt den samme følelsen jeg har hatt på trening. Det var litt kjedelig. Den syregrensa kom fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg var ikke bedre, men jeg hadde håp om en litt bedre dag, sa Fossesholm til NRK.

– Det er gøy å være tilbake, fortsatte hun.

19. februar for rett over ett år siden var sist gang Fossesholm var i aksjon i konkurranse.

– Den frokosten i dag var helt grusom. Når du brekker deg før du spiser frokost vet du at du er spent. Det er bare positivt. Jeg er nervøs, men mest spent. Det blir morsomt å gå noe annet enn testløp, sa hun til NRK før start.

Helsetrøbbel

22-åringen valgte i fjor høst å ta en pause som konkurranseløper. Årsaken var at hun over tid ikke hadde følt seg bra, verken fysisk eller mentalt.

For landslagssjef Sjur Ole Svarstad var det viktigste at Fossesholm nøt torsdagens opplevelse.

– Jeg tror hun kommer til å klare seg bra. Det viktigste for meg er at hun har det kjekt og at idrettsgleden er tilbake, så egentlig bryr jeg meg ikke så veldig mye om resultatet. Men jeg tror ikke hun stiller her om hun ikke kan hevde seg, sa Svarstad til NRK før rennstart.

Fredag er det sprint på Beitostølen. Lørdag venter 20 km med skibytte før NM-helgen avsluttes med stafett søndag.

NM del to går på Lillehammer om en måneds tid.