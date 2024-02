Northug har snudd – ønsker å gå stafetten i NM

Northug har tidligere gjort det klart at han ikke ville delta i NM på Beitostølen. I et intervju med VG onsdag sier han at han trolig blir med på mesterskapets siste dag.

– Akkurat nå er NM-stafett plan A. Det betyr at jeg flyr til Norge lørdag og så går stafetten søndag, sier Northug, som for tiden er i Sveits på høydetrening.

Han skal delta i Vasaloppet søndag 3. mars. Oppvarmingen tar han dermed trolig i Norge og NM sammen med Strindheim. Det skal gås 3 x 10 km på stafetten søndag.

– Det er bare å rydde vei hvis jeg melder meg klar. For da er det fremdeles jeg som bestemmer hvem som går hvilke etapper på det laget, sier Northug til VG og legger til:

– Plan B er å bli i høyden helt fram til Vasaloppet. Men det blir en risiko. Alt avhenger av når jeg kvikner til og blir pigg.

