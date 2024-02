Stöckl skal møte utøverne etter kritikken – skiforbundet reagerer på landslagssjefens melding

Det opplyser LO-advokatene Atle Sønsteli Johansen og Edvard Bakke i en pressemelding på vegne av Stöckl.

Der kommer det fram at advokatene, sammen med Stöckl, har avklart med Norges Skiforbund at han skal fortsette som trener fram til «han selv beslutter noe annet».

Nylig sendte utøverne et brev til hoppkomiteen der de uttrykte misnøye mot Stöckl.

Nytt lederteam

Utøverrepresentant Johann André Forfang har i en uttalelse til NRK sagt at hopperne ønsker et nytt lederteam inn mot den kommende VM-sesongen.

I meldingen via sine advokater sier Stöckl at han vil fokusere på det kommende møtet. I uttalelsen pekes det blant annet på at Stöckl ikke har brettet ut hele saken med tanke på andre involverte.

«Når Stöckl har valgt å si så lite som mulig, så er ikke det for å beskytte seg selv … Uavhengig av hva som kommer ut av møtet, så vil han være landslagssjef inntil det blir avtalt noe annet med NSF som arbeidsgiver», heter det i uttalelsen fra LO-advokatene.

Skiforbundet svarer

I en melding sendt til NTB reagerer skiforbundet på kommentarene fra Stöckl-leiren. De peker på at saken ikke skal føres gjennom mediene.

– Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen av saken. Saken handler om at utøverne har uttrykt misnøye som vi må ta på alvor. Dette er en sak vi skal håndtere internt og ikke i mediene, sier generalsekretær Arne Baumann.

Hoppkomiteens leder Stine Korsen forteller om den siste tids utvikling:

– Dette er en lei sak for hoppsporten. Utøverne har et sterkt ønske om at denne saken håndteres internt, og vi kommenterer derfor ikke ytterligere. Skiforbundet ved generalsekretær er juridisk arbeidsgiver for Alex Stöckl og håndterer den saken, sier Korsen til NTB.

