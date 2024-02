Mowinckel har to fjerdeplasser fra de to siste rennene i super-G og etter rundt et halvt minutts kjøring i søndagens renn traff hun et spor og endte i nettet.

Hun kunne imidlertid ta seg til mål for egen maskin og det ser ut til å ha gått bra.

Kajsa Vickhoff Lie på startnummeret før kjørte ned til en foreløpig sjuendeplass. Østerrikske Stephanie Venier leder.