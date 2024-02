Hopplag med støtte til utøverne i trenerkonflikten: – Tiden er inne for å gjøre endringer

Trønderhopp, Team Olympiaparken, Flying Team Vikersund og Kollenhopp sendte søndag morgen en felles uttalelse med en klar beskjed.

«Vi er stolte at våre utøvere, og det er med ydmykhet at vi nå noterer oss at de selv har ønsket å adressere en situasjon de ønsker å bli hørt på. Våre utøvere vil alltid ha vår fulle støtte og respekt», heter det i meldingen NTB har fått.

Nylig sendte utøverne et brev til hoppkomiteen der de uttrykte misnøye mot Stöckl.

Utøverrepresentant Johann André Forfang har i en uttalelse til NRK sagt at hopperne ønsker et nytt lederteam inn mot den kommende VM-sesongen.

Konflikten kommer ikke lenge etter at hoppsjef Clas Brede Bråthen var i en langvarig krangel med forbundet.

«Dessverre har Hopp-Norge i de senere år opplevd støy, som verken våre utøvere, eller Hopp-Norge som helhet kan leve med over tid», skriver de fire hopplagene i uttalelsen.

Lørdag ble det kjent at Stöckl om kort tid skal i møte med utøverne for å snakke om situasjonen. Der kom det også fram at

VG har kontaktet Stöckl angående søndagens uttalelse fra hopplagene. Han sier at han venter på møtet med utøverne og at han er enig at det har vært mye støy rundt hoppsporten de siste årene.