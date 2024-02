Sveitsiske Hintermann vant tett utforrenn på Kvitfjell

Hintermann kjørte ned til seier med 0,08 sekunder ned til Østerrikeren Vincent Kriechmayr på 2.-plass. Canadas Cameron Alexander ble nummer tre med 0,19 sekunder opp i et tett og jevnt renn på Kvitfjell.

Der skilte det bare ett sekund mellom de 18 første løperne på resultatlisten.

De norske alpinherrene har vært uheldige denne sesongen. Vondt ble til verre da Adrian Smiseth Sejersted falt og fikk skulderen ut av ledd i fredagens utfortrening.

Dermed hadde Norge bare med tre utøvere til lørdagens renn.

Poengplass

Fredrik Møller kjørte et meget godt løp og kom seg akkurat inn på 30.-plass. Det betyr at han fikk den siste plassen som gir verdenscuppoeng. Møller så svært fornøyd ut i målområdet etter å ha sett plasseringen.

De øvrige norske klarte ikke å blande seg inn i toppen. Markus Nordgård Fossland kjørte inn til 54.-plass. Simen Sellæg endte på 58.-plass.

Marco Odermatt har dominert årets alpinsesong og tatt hele ti verdenscupseirer. Han har ikke fått det til å stemme på Kvitfjell de siste sesongene, og klarte det heller ikke denne gangen. Sveitseren endte på sjuendeplass.

Odermatt fikk derimot se sin sveitsiske kamerat Niels Hintermann ta seieren med et godt renn. Han trives tydeligvis godt på Kvitfjell og var også best på onsdagens utfortrening i bakken.

Feilskjær

Dominik Paris var en av dagens favoritter, men hadde et lite feilskjær etter en meget god start. Italieneren var nedi bakken med låret og mistet mye fart. Det var uheldig for Paris som kjørte inn til en respektabel 18.-plass, til tross for feilen.

Søndag er det super-G på agendaen i Kvitfjell.

Deretter tar verdenscupen for herrene turen videre over dammen. Neste helg er det slalåm og storslalåm i Palisades Tahoe før veien går videre til Aspen uken etterpå.