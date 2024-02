Ny bom-bonanza da Norge skjøt seg ut av medaljkampen.

Ida Lien på tredjeetappen måtte ut i to strafferunder etter at Karoline Knotten og Juni Arnekleiv hadde ført Norge opp til 3.-plass bak Sverige og Frankrike.Lien gikk inn til stående skyting på 3.-plass, men der ble det tre ekstraskudd og to strafferunder. Dermed gikk ut hun som nummer ti etter strafferundene. Hun vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold som nummer åtte.

Tandrevold har et tungt VM, og det ble ikke bedre under stafetten heller. Der måtte hun ut i tre strafferunder, og Norge kom i mål langt bak de beste.

Frankrike trøblet på de to første etappene, men til slutt kunne ankerkvinnen Julia Simon gå inn til en kontrollert seier.

Sverige og Tyskland ble nummer to og tre.

Estland var stafettens sensasjon som ledet etter to etapper, men endte til slutt på 4. plass. Den jublet de ivrig for.

Godkjent åpning

Karoline Knotten åpnet for Norge og hun var tilbake etter å ha stått over normaløvelsen på grunn av sykdom. Knotten brukte ett ekstraskudd på hver av skytingene.

Juni Arnekleiv feiret 25-årsdagen med å gå 2. etappen for Norge og gikk ut 16 sekunder bak Frankrike i tet. Hun brukte til sammen fem ekstraskudd, men Norge hadde tatt seg opp til annenplassen etter at franske Sophie Chauveau måtte ut i en strafferunde etter både liggende og stående skyting.

– Vi er absolutt med, sa Knotten til TV 2.

Ida Lien ble sendt ut 19,2 bak ledende og overraskelsen Estland med Tyskland og Sverige halsende bak. Frankrike var drøye 45 sekunder bak lederne. Lien med ett ekstraskudd hadde fått Frankrike helt i hælene, mens Hanna Öberg hadde tatt svenskene til tet. Løperen fra Simostranda gikk en solid annenrunde i ryggen på Braisaz-Bouchet.

Utfordring

Lien fikk derimot en tøff utfordring på sin stående skyting. Hun måtte ut i to strafferunder og sendte ankerkvinnen Ingrid Tandrevold ut på en åttendeplass, 1.40 minutter opp til ledende Frankrike og så langt den suverene VM-dronningen, Julia Simon.

Ingrid Tandrevold brukte to ekstraskudd på liggende og avanserte en plassering. Stående skyting fortsetter som en vondt mareritt for Tandrevold som måtte tåle tre strafferunder. Norge falt ned til niendeplass, slått med 3.43 av vinnerlaget.

For Frankrike gikk Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet og Julie Simon. For Sverige gikk Anna Magnusson, Linn Persson, Hanna Öberg og Elvira Öberg.

For bronselaget til Tyskland gikk Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt og Sophia Schneider.