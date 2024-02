Bassino knuste utforkonkurrentene – Mowinckel et stykke unna pallen

Fra startnummer tre leverte italienske Marta Bassino et solid løp på tiden 1.26,84. Det var bare landskvinnen Federica Brignone som holdt sånn noenlunde følge, men hun endte 0,54 sekunder bak i mål.

Sveitsiske Lara Gut-Behrami tok sin første utforseier for sesongen fredag, men ble distansert med 1,11 sekunder og henvist til tredjeplass.

De to norske fartskjørerne tok 11. og 12.-plass i fredagens renn med Kajsa Vickhoff Lie som den beste. Lørdag var det Ragnhild Mowinckel som var best. Hun leverte et solid løp i store deler av traseen, men tapte vel mye i bunnen og endte 1,47 sekunder bak på en 7.-plass etter at 30 løpere hadde gått i mål.

Vickhoff Lie holdt godt følge med den italienske løperen på toppen av løypa, men endte 1,76 sekunder bak Bassino på 8-.plass.

Det står super-G på programmet i Crans Montana søndag.