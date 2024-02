Tandrevold skjermet fra pressen etter VM-nedturer – Bjørndalen kritisk til forbundet

Norges Skiskytterforbund begrunner skjermingen av Tandrevold med en vurdering av totalbelastningen ved å gå alle sju VM-rennene og hva som gir best oppladning og forberedelser til helgens avsluttende øvelser.

Det skal gås stafett og fellesstart i helgen. Tandrevold deltar i begge, men lot seg ikke intervjue fredag etter flere dårlige VM-opplevelser. På kvinnenes mediemøte i Nove Mesto stilte Karoline Knotten, Ida Lien og Juni Arnekleiv.

Verdenscupleder Tandrevold har sviktet i de individuelle øvelsene i mesterskapet i Tsjekkia, særlig på stående skyting. Det har resultert i 25.-plass (sprint), 34.-plass (jaktstart) og 27.-plass (normal).

Torsdag ble det full sprekk og strafferunde på siste skyting i parstafetten, og det kostet Norge minst en sølvmedalje. Tandrevold og Johannes Thingnes Bø endte med bronsemedaljer i konkurransen som ble vunnet av Frankrike.

Det er tydelig at Tandrevold har merket mediekjøret underveis i VM.

– Hadde jeg vært i samme situasjon som Ingrid, hadde jeg kuttet ut mediene etter to sånne nedturer. Jeg er overrasket over at forbundet ikke setter ned foten mye før, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen til egen kanal.

– Jeg forstår Ingrid, som er verdens snilleste jente og stiller opp. Men hun må ha et sterkt team rundt seg. Og jeg føler faktisk at det har sviktet, fortsetter den tidligere skiskytterstjernen.

Bjørndalens uttalelser kommer etter at Thingnes Bø kritiserte norsk presse for å være for hard mot Tandrevold.

– Hvis jeg hadde vært Ingrid, hadde jeg kuttet ut mediene i mesterskap for lenge siden. Men hun ønsker å dele dette med folket, og hun stiller opp uansett hva det koster. Det synes jeg er vanvittig imponerende. Og slik hun reagerer på det, synes jeg norske medier burde tilpasse seg litt. Og hvis ikke mediene tilpasser seg, kommer hun sikkert ikke til å møte dere i de neste mesterskapene, sa stryningen til TV 2.





