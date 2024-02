Rennet går av stabelen torsdag ettermiddag. Der Thingnes Bø har hatt et eventyrlig VM med to gull og ett sølv, har det gått tråere for Tandrevold. Hun har i flere renn slitt med skytingen. Også de andre norske kvinnene har hatt et tøft mesterskap så langt.

Thingnes Bø tok onsdag sitt 19. VM-gull med seier på normaldistansen. Med det mangler han bare ett for å tangere Ole Einar Bjørndalens VM-rekord med 20.

