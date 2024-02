Ready startet sluttspillet med seier over Solberg – Ullevål og Røa tapte

Solberg kom til kvartfinalekampen mot Ready uten deres stjernespiss Sondre Kristoffersen, som har slitt med sykdom i en lengre periode. Det var tydelig å se, for gjestene slet stort med å skape sjanser mot et tett og kompakt Ready-lag, som til slutt vant 6-2.

– Det var deilig å ta første stikk! Vi gjør en bra gjennomført kamp der vi får til mye av det vi har snakket om før kampen. Det er mange som er delaktige og som virker spillesugne, som er viktig for oss. Defensivt er vi bunnsolide kampen igjennom, sier kampens første målscorer Felix Ljungberg til Dagsavisen.

Hjemmelaget fra Gressbanen fikk en drømmestart på kampen. Fem minutter var spilt da Felix Ljungberg hamret inn en corner fra venstre til 1-0.

Ready fortsatte det gode spillet og var nær 2-0 etter ti minutter da Adrian Johansson fikk ball på 12 meter, men forsøket gikk like utenfor. Ljungberg var også nær etter 15 minutter spilt på corner fra samme måte.

Snudd – og snudd igjen

Men det var Solberg som utlignet til 1-1 etter halvtimen spilt, etter klabb og babb i boksen. Og fem minutter senere var kampen snudd, helt ut av det blå, da Eirik Bø Johnsen kom alene med keeper og la ballen mellom beina på Markus Thommessen og i mål.

Lagene var like langt etter 37 minutter da Adrian Johansson dukket opp på bakerste stolpe og hamret inn 2-2 på volley.

Ready tok så tilbake ledelsen fem minutter før pause da Isac Jerner dro seg ned til dødlinja og slo inn. Midt i boks ventet Ole Robin Kåsa Kjellmann og pirket inn 3-2. Og da Kåsa Kjellman banket inn 4-2 fra 10-12 meter to minutter senere, tok det helt av på Gressbanen. 4-2 var også stillingen til pause.

– Jeg synes vi har ganske god kontroll på Solbergs spill i store deler av kampen, utenom deres to mål de scorer på slurv av oss. Det var moro å score to mål, men aller viktigst var det at vi vant. Og at vi klarte å snu 1-2 til 4-2 før pause, sier tomålsscorer Ole Robin Kåsa Kjellmann og fortsetter:

– Det var utrolig deilig med seier, men nå er det ny kamp på fredag og vi må bare nullstille og sette fokuset på en ny kamp der alt kan skje. Vi skal selvfølgelig gå ut i 110 prosent og gjøre alt vi kan for at det blir 2-0 i kamper, sier han videre.

Spikeren i kista til slutt

Solberg var best i starten av 2. omgang og skapte flere farlige muligheter. Nærmest var de etter 66 minutter da en corner gikk rett i muren på streken, men Ready fikk avverget. Minuttet etter kom Kåsa Kjellmann alene med keeper og kunne blitt tremålsscorer, men forsøket gikk rett på keeper.

Spikeren i kista ble satt fem minutter før full tid. En lang ball fra Axel Wara fant til slutt Gustav Eriksson. Den svenske toppscoreren gjorde ingen feil alene med keeper og la på til 5-2, og på overtid fullførte Johansson festkvelden med nok et cornermål,

Dermed endte det med en komfortabel 6-2-storseier til hjemmelaget.

Lagene møtes igjen fredag i Solbergelva og søndag på Gressbanen. En eventuell fjerdekamp går i Solbergelva og en eventuell femtekamp på Gressbanen.

Stortap for Ullevål

Ullevål hadde Jesper Bergersen tilbake fra skade etter en rekke kamper ute, men det hjalp lite i borteoppgjøret mot Stabæk. Fjorårets norgesmester gikk i strupen på Ullevål og tok ledelsen 1-0 etter bare minuttet ved storscorer Nikolai Jensen, og da tenkte nok mange at dette kom til å bli stygge sifre.

Men det tok faktisk 43 minutter før neste scoring kom, og den var også signert Jensen. Dermed ledet Stabæk 2-0 til pause.

Ullevål skapte liv i kampen igjen da nevnte Bergersen hamret inn en corner. 2-1 sto seg en stund, men Stabæk scoret de tre siste målene i kampen og vant til slutt 5-1.

Stabæk og Ullevål møtes fredag på Bergbanen og søndag på Stabekkbanen igjen. Dersom Ullevål vinner en av de to neste, møtes de igjen på Bergbanen i en fjerde kamp, og om det må til en femte, spilles den på Stabekkbanen.

Røa tapte på sin side 2-3 for Drammen i senkampen.

Kampfakta

NM-kvartfinaler, kamp 1

Ready-Solberg 6-2 (4-2)

Gressbanen, 150 tilskuere

Målscorere Ready: Ole Robin Kåsa Kjellmann 2, Adrian Johansson, Gustav Eriksson Felix Ljungberg

Stabæk-Ullevål 5-1 (2-0)

Stabekkbanen, 150 tilskuere

Mål Ullevål: Jesper Bergersen

Drammen-Røa 3-2 (1-2)

Marienlyst, 150 tilskuere

Mål Røa: Jonny Markus Westberg, Eskil Hiort

