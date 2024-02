Intern misnøye med Stöckl i hopplandslaget: – Må sette meg ned med utøverne

NRK sitter på noen av de samme opplysningene og skriver at flere innad i laget skal ha uttrykt misnøye med landslagssjefen.

Stöckl har ikke vært på trenertribunen under verdenscupen i verken Willingen eller Lake Placid de siste ukene. Han blir heller ikke å se i Sapporo kommende helg.

– Det er viktig for meg å få klarhet i saken. Spesielt når utøverne er på tur, så er det viktig for meg å finne ut hva som egentlig foregår. Derfor må jeg sette meg ned med utøverne for å prate om dette her. Denne type dialog og prosesser er noe vi har hele tiden i laget vårt, sier Stöckl til NRK.

Kritiseres i brev

Han har vært norsk hoppsjef siden 2011 og har kontrakt til 2026. Ifølge VG satt han i møte med den sentrale ledelsen i skiforbundet onsdag.

Etter det avisen forstår skal flere av de mannlige utøverne på landslaget, samt noen utøvere på nivå to i norsk hoppsport, ha sendt et brev om Stöckl til hoppkomiteen i Norges Skiforbund. I brevet rettes det angivelig kraftig kritikk mot væremåten til Stöckl.

Stöckls fravær i Willingen var planlagt, men foran avreise til rennene i USA skal han ha fått det han opplevde som en oppfordring om å bli hjemme. Det ble han også.

– Noe som ikke stemte

– Det var planen at jeg ikke skulle til Willingen, men før USA skjønte vi at det var noe som ikke stemte. Så vi tenkte det var best at de fikk dra med det «teamet» de hadde, og derfor ble jeg hjemme for å prøve å finne ut av situasjonen og ikke forstyrre utøverne, sier han til NRK.

Stöckls nærmeste leder, avtroppende sportssjef Clas Brede Bråthen, sier at han vil støtte østerrikeren.

– Jeg er kjent med at det er uttrykt misnøye fra utøvere til noen i vårt system. Men det er ikke rettet direkte til meg. Jeg vil bistå Alex i prosessen med å finne ut av hva dette dreier seg om og finne en god løsning sånn at norsk hoppsport igjen begynner å vinne på øverste nivå, som Alex og støtteapparatet har klart tidligere, sier han til VG.

