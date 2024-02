Bjørndalen advarer: – Snart like ille som i langrenn

– Dominansen er ikke bra for sporten, sier skiskytterkongen Bjørndalen og Olle Dahlin, sistnevnte president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Tendensen har vært der en stund.

– Om noen år kan det bli like ille som i langrenn. Der er det katastrofe, sier Bjørndalen.

IBU-president Dahlin sier at en av sportens styrker har vært bredden, og at mange nasjoner har vært kapable til å kjempe om pallplasser i VM. Han mener det at det foruroligende at bare Italia (jaktstart for kvinner) og Sverige (blandet stafett) har kunnet utfordre Norge og Frankrike hittil i mesterskapet i Nove Mesto na Morave i Tsjekkia.

– At mange nasjoner tar pallplasser, har vi sett på som en av våre viktigste fordeler. Det handler om verdien på markedsrettighetene og våre TV-rettigheter slik at sporten vår skal være spennende, sier Dahlin.

Bjørndalen tror at IBU og skiskytingen har blitt skadelidende av fluorforbudet som ble innført foran denne sesongen.

– Det er bare de store nasjonene som har mulighet til å få fram godt utstyr og fluorfri smurning, sier han.

Mer målrettet

Bjørndalen mener at topplederne må gjøre mer for å minske gapet.

– Hvis ikke IBU tar tak i dette nå, blir det like ille for oss om en tre-fire år som det er i langrenn. Jeg er ekstremt interessert i langrenn, men ser ikke på lenger, sier han.

Dahlin hevder at IBU gjør mye for å redusere kløften mellom nasjonene.

– Vi har et omfattende utviklingsprogram der vi går mer målrettet inn mot nasjonene gjennom skreddersydde mentorprogrammer.

Han håper spesielt på at nasjonene får flere aktive løpere. I Sverige økte for eksempel antallet aktive skiskyttere fra 500 til 2000 i løpet av ni år.

– Mange kan også lære av Sverige for å skape et sentrum som i Östersund, der vi samler hele landslaget, mener Dahlin.

Lasergevær til rekruttering

IBI har også lagt til rette for en trenerutdanning i flere steg, og gjennom forbundets utviklingsprogram kan også nasjonene få lasergevær som gjør rekrutteringen av ungdommer enklere.

Programmet støttes med nærmere 12 millioner norske kroner.

Dahlin støtter Bjørndalen i synet på fluorforbudet. Det har ført til at de beste nasjonene har fått et enda større forsprang.

– Den første sesongen vil alltid være en utfordring, men dette kan løses. Teknologioverføringen vil gå ganske raskt. Smurningsprodusentene er med i prosessen, og det skjer kompetanseutbytting mellom nasjonenes smøreteam, sier Dahlin.