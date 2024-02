Aktor om Bessebergs siste år som IBU-president: – Ble mer grenseløs

Onsdag skal statsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim legge ned straffepåstand i Hokksund tinghus. Det skjer etter en lang rettsrunde på over fem uker.

Djupesland innledet sluttprosedyren med å tegne et bilde av en mektig idrettstopp som hadde «vedvarende sammenblanding av private interesser og utøvelse av presidentvervet».

– Sakens alvor handler ikke bare om fordelenes verdier, men tillitsbruddet som pågikk over flere år. Ved å akseptere og ta imot disse fordelene var han nærmest konstant i en tilstand av inhabilitet, sa aktor i saken.

Besseberg var i over 25 år president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han gikk av i april 2018 kort tid etter at norsk politi ransaket gården hans i Vestfossen. På det tidspunktet var han under etterforskning i Østerrike, men senere koblet også Økokrim seg på.

Korrupt triangel

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, og anklagene gjelder årene 2009 til 2018. De handler om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.

– Denne tiltalen er et sørgelig kapittel i historien som startet som en fortelling om en meget dyktig leder av IBU. En framsynt person som løftet skiskyttersporten ut av skogen og inn i TV-kameraene, sa Djupesland i prosedyren og fortsatte:

– Men dessverre, og kanskje ble han blendet av sin egen makt og posisjon, utviklet dette seg helt galt. Bevisføringen har vist at han i tiltakende grad, kanskje særlig de siste fire årene av hans virke, ble mer og mer grenseløs når det kom til å blande inn sine private interesser inn i presidentrollen.

Besseberg er beskyldt for å ha tatt imot gaver fra maktpersoner i russisk idrett og rettighetsselskapet Infront. I retten omtalte aktor disse bindingene som et «korrupt triangel».

– Dette er midt i kjerneområdet for det som korrupsjonsbestemmelsen skal ramme. Det vil si risikoen for utenforliggende påvirkning og uriktig myndighetsutøvelse, sa Djupesland.

Les også: Vitne om Besseberg: – Han fremsto som en fryktløs diktator

– Var lite naiv

Hun la til at retten har fått et bredt og grundig bevisbilde i form av eposter, bilder, avlyttede telefonsamtaler, avhør og vitneforklaringer. Basert på dette mener hun at det er hevet over tvil at Besseberg ikke mottok fordeler utelukkende som privatperson.

– Han var ikke bare den enkle bonden fra Vestfossen. Som president var han veldig lite naiv.

Djupesland pekte på det er mye i saken Besseberg ikke bestrider, men 77-åringen nekter for å ha gjort noe straffbart.

– Retten skal vurdere om fordelene er bestikkelser i tråd med straffeloven. Vi mener de er utilbørlige, både enkeltvis og samlet sett.

Norge har blant de strengeste korrupsjonslovene i verden, og for den grove typen er det en strafferamme på inntil ti års fengsel. I denne saken er påtalemyndigheten ventet å legge seg på et lavere nivå.

Les også: Internrevisorer knallhardt ut mot Bessebergs bilavtale: – Fremsto som korrupsjon