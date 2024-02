Slalåmrennet i Bansko avlyst grunnet dårlig vær – nordmenn fikk spolert seiersmuligheten

Timon Haugan og Henrik Kristoffersen lå som nummer to og tre etter at om lag 30 løpere hadde vært ute i traseen. Været gjorde det imidlertid svært utfordrende for mange, og etter hvert besluttet juryen å avlyse rennet.

Haugan var førstemann ut i trassen i søndagens renn. Der satte han en tid bare franske Clément Noël kunne matche, Haugan var nummer to, 27 hundredeler bak franskmannen da juryen valgte å stoppe rennet.

Det var ruskevær i Bulgaria søndag med våt snø. Det førte til at forholdene forverret seg en del i løpet av den første omgangen.

– Det var en stor, stor fordel å starte først. Jeg følte ikke jeg hadde et kjemperun og jeg var litt på den sikre siden, sa Haugan til Viaplay.

Også Henrik Kristoffersen leverte et godt løp i 1. omgang og var bare elleve hundredeler bak Haugan.