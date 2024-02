Geilo-mannen bekreftet bortgangen av familiemedlemmet til NRK og TV 2 etter medaljeseremonien.

– Pappa ringte på fredag og sa at farfar hadde gått bort. Så det var litt tøft å mobilisere til den helga her. To bronsemedaljer her var mer enn jeg kunne forvente, sier han til NRK.

31-åringen måtte ta til tårene under medaljeseremonien søndag. For andre dag på rad i VM tok han bronsemedalje.

– Det var en blanding av gledestårer og en del sorg, sa han til TV 2.