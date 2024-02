Lindvik på pallen i Lake Placid – nummer tre i storbakkerennet

Lindvik var nummer tolv etter den første omgangen, men startet umiddelbart klatringen med 133 meter.

– Det er deilig. Det er et veldig, veldig fint nedslag, kommenterte Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

Lindvik så ut til å bli nummer fire, men verdenscupleder Stefan Kraft sviktet da han skulle hoppe for seieren. Dermed vant slovenske Kos foran Ryoyu Kobayashi med fattige 0,8 poeng.

Johann André Forfang var best plassert av de norske etter den første omgangen, men tromsøværingen fikk ikke full klaff i sitt andre hopp.

– Det blir nesten, men jeg må forsvare han. Det var røde piler da han hoppet, og da går det lavt, sa Jacobsen.

22-åringen Sindre Ulven Jørgensen leverte et strålende hopp i første omgang og tok karrierens første poeng i verdenscupen.

– En kanonstart. Har du sett? Strålende hopping, utbrøt Viaplay-kommentator Jørgen Klem.

Forfang sørget forrige helg for en særdeles etterlengtet trimf for det norske hopplandslaget da han klinket til med bakkerekord i tyske Willingen. Fjorårets suverene verdenscupkonge Halvor Egner Granerud har slitt stort denne sesongen. Han besluttet i januar å ta en konkurransepause for å få orden på egen hopping.

Senere lørdag skal det hoppes superlagkonkurranse. Den starter klokken 23.00 norsk tid.