Lægreid vant sekundstrid om VM-tittelen. - En milepæl

Lægreid kjempet en innbitt kamp mot verdenscupleder Johannes Thingnes Bø, og 26-åringen gikk i mål 3,5 sekunder foran stryningen.

– Dette var gøy. Jeg våknet i dag og trodde ikke at jeg skulle ha sjans på pallen. Jeg kunne nesten ikke tro det jeg hørte da jeg ledet på sisterunden. På slutten tenkte jeg at jeg skulle ha litt vondt i to minutter. Jeg følte litt på presset før VM. Et gull står høyt. Nå er VM sikret, sa Lægreid til NRK etter gulløpet.

Noen minutter tidligere hadde Thingnes Bø satt sammen et strålende renn med ni treff.

– I dag snakker dere med en gutt som er mer skuffet over å tape gullet enn gleden over at Sturla vant. Vi gjør et fantastisk løp. I dag føler jeg at jeg har god energi i løypa. Jeg gjør det veldig bra. Jeg klarer å tømme meg helt for krefter for første gang i år. All skryt til Sturla, men jeg hadde lyst på det gullet selv, sa Thingnes Bø til NRK.

Sebastian Samuelsson skjøt ti blanke treff og gikk inn til annenplass. Han ble imidlertid passert av både Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid.

Sturla Holm Lægreid takker publikum etter seieren på 10 km sprint i VM i skiskyting i Nove Mesto lørdag. (Heiko Junge/NTB)

– Kjedelig

Både Tarjei Bø og Johannes Dale-Skjevdal måtte nøye seg med én bom på hver av sine to skytinger. Førstnevnte gikk knepent rasket av de to nordmennene, men det ble ingen pallplass.

– Et helt passe løp. Det var kjedelig å bomme på liggende, og så var det enda kjedeligere med en bom på stående. På sisterunden brakk jeg staven, men det ser ikke ut som det avgjør pallen i dag. Jeg er ved godt mot før jaktstarten. Det skal bli veldig bra, sa Dale-Skjevdal til NRK etter rennet.

Storebror Bø er godt fornøyd med egen langrennsfart tross to bom.

– God skigåing og for dårlig skyting er to stikkord. Et løp som er ganske enkelt å analysere. To bom gjør at det blir kjeft fra Sigried (Mazet), så det er bare å dra ned buffen og legge seg på hoggestabben, spøkte 35-åringen.

Lillebror Bø var regjerende mester på distansen fra Oberhof i fjor. Da ble det tredobbelt norsk.

Norsk verdenscupdominans

Benedikt Doll skjøt seg vekk fra gullkampen allerede på den liggende serien. Tyskeren ble verdensmester på sprint i 2017. Flere andre profiler, deriblant Martin Ponsiluoma, skuffet stort på sprinten.

De norske skiskytterherrene har herjet med resten av verdenseliten denne sesongen. Ved imponerende seks anledninger har Norge tapetsert hele seierspallen.

På VMs åpningsdag ble det norsk sølv på miksstafetten. På kvinnenes sprint fredag ble det ingen topplasseringer for Ingrid Landmark Tandrevold og resten av landslaget.