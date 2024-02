VM midt i miljøkrisa

Mens det spilles golf i områdene rundt, kjemper de tsjekkiske arrangørene mot klokka for å få traseene ferdige til onsdagens premiereøvelse i VM i skiskyting i Nove Mesto.

De siste dagene er store trær blitt felt langs løypene fordi man har vært redd for at de skulle velte inn i løypene mens rennene pågår.

50.000 kubikkmeter med snø er lagret for å sikre et bredt nok spor i det grønne terrenget. All kvisten og grusen som har blåst inn i løypene de siste dagene, betinger enda mer snø.

For kaldt eller for mildt

I det VM starter ser mesterskapet ganske malplassert ut. Og minner deltakerne om at miljøet er i ulage.

Er det ikke for kaldt, så er det for mildt.

– Ingenting er i fare for øyeblikket. Men det blir en utfordring. Det er ikke mengden snø som er problemet, snødepotet er fullt, sier Det internasjonale skiskytterforbundets sportsdirektør Daniel Böhm til nyhetsbyrået DPA.

Værtjenesten Yr, som brukes også av mange land i Europa, melder om plussgrader og regn hver dag den kommende uka.

Stengte arenaen

Det innebar at VM-løypene ble stengt for trening til og med mandag. Da var det ikke noen annen snø å gå på så da måtte løperne trene alternativt på veiene i området.

– Det er første gang jeg går på rulleski i februar. Det var en ny opplevelse, sier Sveriges Elvira Öberg til Aftonbladet.

Tirsdag var løypene åpne en kort stund slik at løperne skulle lære seg profilene.

Løperne liker ikke at det må gjøres masse ekstra arbeid for å få avviklet renn. Også skiskytingens framtid er avhengig av at vinteren spiller på lag.

Det svenske laget vil gjøre hva de kan for å stoppe den norske dominansen. Norge har vunnet de fire siste VM-stafettene i dette formatet.

Johannes Dale-Skjevdal legger ut på en joggetur i Nove Mesto. (Heiko Junge/NTB)

Var kritiske

Tirsdag møtte den norske laget til pressekonferanse i et terreng som ikke minnet om vinter.

NRK-ekspertene Synnøve Solemdal og Ola Lunde har vært kritiske til forholdene.

– Jeg har aldri sett lignende forhold. De er på hæla, men trolig holder det mål, sa Solemdal til NTB om arrangørenes situasjon for to dager siden.

Rutinerte Lunde var på samme linje.

– Det er en enorm utfordring for arrangøren med ti varmegrader. Den lille snøen som er her er svart, sa han.

Ettersom det er programfri dag torsdag, har man en dag å skli på hvis forholdene til dagens åpningsrenn skulle vise seg umulige.

Norske storfavoritter

Men VM skal det bli og mesterskapet starter etter planen med blandet stafett onsdag ettermiddag. Kvartetten Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold skal gå åpningsdistansen der Norge er tittelforsvarer og stor favoritt.

I VM i fjor tok Johannes Thingnes Bø medalje på samtlige øvelser.

Nå er spørsmålet om han skal gå alt. Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen ville også vært sterke kort i denne stafetten. Men på verdens beste landslag må noen vike.

Endre Strømsheim er siste mann i VM-laget mens Vebjørn Sørum, som har pallplass i verdenscupen denne vinteren, ikke kom med.

Vetle Sjåstad Christiansen vant det siste verdenscuprennet før VM (fellesstarten i Anterselva) foran Johannes Dale-Skjevdal. Sjåstad Christiansen snakket om sine VM-drømmer i går.

– Det er å komme likt ut på en siste runde og få en real mann-mot-mann duell om en av medaljene. Jeg er klar sier løperen som ble vraket til et verdenscuprenn tidligere i vinter. Det gjorde han opprørt,

– Det er tilbakelagt. Nå er vi her og må tilpasse oss de forholdene som møter oss, sier han.

PS. Marit Ishol Skogan er isolert med sykdom på det norske hotellet i VM-byen.

---

FAKTA

Slik avvikles VM i skiskyting i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia fra 7. til 18. februar:

ONSDAG 7. FEBRUAR

Blandet stafett (menn/kvinner) 17.20.

FREDAG 9. FEBRUAR

Sprint, 7,5 km kvinner 17.20.

LØRDAG 10. FEBRUAR

Sprint, 10 km menn 17.05.

SØNDAG 11. FEBRUAR

Jaktstart, 10 km kvinner 14.30, 12,5 km menn 17.05.

TIRSDAG 13. FEBRUAR

Normaldistanse, 15 km kvinner 17.10.

ONSDAG 14. FEBRUAR

Normaldistanse, 20 km menn 17.20.

TORSDAG 15. FEBRUAR

Parstafett (mann/kvinne) 18.00.

LØRDAG 17. FEBRUAR

Stafett, 4 x 6 km kvinner 13.45, 4 x 7,5 km menn 16.30.

SØNDAG 18. FEBRUAR

Fellesstart, 12,5 km kvinner 14,15, 15 km menn 16.30.

---

