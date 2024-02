Svenske skiskytterstjerner forsvarer bruk av privatfly: – Innså hvor bra det var

Bruk av privatfly har vært vanlig i den svenske skiskytterleiren de siste årene.

– Vi begynte å gjøre det under koronapandemien og innså hvor bra det var, forteller Sebastian Samuelsson til NRK.

Martin Ponsiluoma mener komfortabel transport bidrar til å øke Sveriges sjanser til å levere resultater.

– Vi har tatt privatfly de siste årene og lyktes i mesterskap. Det er noe vi ønsker å fortsette med, sier han.

Norges VM-tropp fløy rutefly for å ta seg til tsjekkiske Nove Mesto. Ifølge NRKs beregninger ville svenskene ha sluppet ut 11,5 tonn CO2 om de hadde valgt samme reisemåte.

I stedet gikk det med 57 tonn CO2 på den svenske charterturen. Det viser tall NRK har hentet ut gjennom klimaverktøyet Green Producers Tool.

Tarjei Bø mener Sveriges grep med å reise i privatfly er et desperat forsøk.

– Sverige er her for å ta igjen oss, og de må gjøre noen ekstreme tiltak for å ta igjen Norge, sier han til NRK.