23 toppalpinister mister resten av sesongen med skader – FIS kritiseres fra alle kanter

I tillegg har ytterligere fire alpinister mistet deler av sesongen med mindre skader.

Det har gitt Det internasjonale skiforbundets (FIS) president Johan Eliasch mye å tenke på. Kritikerne og kravene er mange.

– Skadene ødelegger idretten, sa generalsekretær Christian Scherer i Østerrikes skiforbund etter mannefallet i Cortina d'Ampezzo.

Der avsluttet både Corinne Suter, Joana Hählen og Valérie Grenier sesongen da de falt i fartsrennene i neste års OL-løype.

Scherer er en av mange som har tatt til orde for at noe må gjøres for å unngå like mange skader i framtiden. Og det mangler ikke på forslag til endringer som skal beskytte alpinistene.

– Aldri vært en tydeligere konsekvens

Aleksander Aamodt Kilde er en av utøverne det har gått hardest utover denne vinteren. Lommedalen-mannen skadet både leggen og skulderen da han krasjet i utforrennet i sveitsiske Wengen.

– I min karriere har det kanskje aldri vært en tydeligere konsekvens av noe som er blitt gjort på feil måte. Da tenker jeg på programmet, hvor det er blitt presset til en grense som kanskje ikke er bra. Man ser det tydelig ved at folk faller, sa Kilde til NTB på sitt første pressemøte etter fallet i Sveits.

– Folk er kanskje ikke like på når de står på start, og det er med på å gjøre at de krasjer. I år har det vært veldig mange fall, også for de som normalt sett ikke faller så ofte. Det er et tegn på at ting kanskje må endres, fortsatte han.

Kilde pekte også på at FIS har et ansvar for å være villige til å kommunisere med utøverne.

– Ikke bare med utøverne, men også skiforbundene og de som er involverte fra alle land. Jeg håper de er villige til å gjøre en endring, sa fartsfantomet og ramset opp kuttbeskyttende klær og airbager som mulige tiltak for å sikre en tryggere sport.

De endringene ønsker også Scherer, som ber om å få ned hastigheten i fartsrennene.

– Men det er flere mulige endringer: regulering av hastigheten, forskjellige dresser, kuttbestandig undertøy og lenger pause mellom rennene, sa den østerrikske skitoppen.

Slovakia Alpine Skiing World Cup Slovakias Petra Vlhova fraktes bort etter uhellet i Jasna. (Pier Marco Tacca/AP)

Ropte varsku – ble ikke hørt

Tidligere i sesongen ytret også verdenscupleder Marco Odermatt bekymring for den fullpakkede verdenscupkalenderen. Det gjorde han allerede før 21 av de 23 skadene hadde skjedd.

– Jeg forstår alle som ønsker å ta igjen renn, men det må også gi mening, sa sveitseren til Tages Anzeiger, gjengitt av Kronen Zeitung.

Renndirektør i FIS, Markus Waldner, sa seg da enig med Odermatt. Likevel flyttet FIS det ene avlyste utforrennet i Beaver Creek til Wengen, hvor det da ble fire fartsrenn på fire dager.

Der endte også sesongen til Marco Kohler, Alexis Pinturault, Remi Cuche og Kilde. Og bare fire dager senere led Barnabas Szollos samme skjebne da han falt på utfortreningen i Kitzbühel.

– Følelsesmessig vil jeg si at det er helt håpløst. Jeg tror det er et delt syn på det, men vi må forholde oss til ting som skjer, og det er en høy andel krasj i dag. Samtidig må vi ta igjen renn, og man prøver å legge til rette for det, sa de norske alpinistenes sportssjef Claus Johan Ryste til Viaplay etter Kildes fall.

– Kategorisk skal jeg ikke avfeie det, men at vi er nødt til å ta en ordentlig prat om dette, det er det ingen tvil om. Kanskje har vi gått over grensen, fortsatte han.

– Galskap!

Etter fartsrennene i Garmisch-Partenkirchen klager noen av fartsløperne på at det nå er for lang pause til neste gang de skal i aksjon. For etter at rennene i Chamonix ble avlyst, må fartskanonene vente 20 dager før neste renn på Kvitfjell (17. februar).

– Det er galskap! Jeg har vært med i noen år, men jeg har aldri hatt en sesong som denne. Kalenderen er rett og slett dårlig i år, sier Otmar Striedinger.

Østerrikeren er spesielt irritert over at det etter planen skulle kjøres fartsrenn i Zermatt-Cervinia. For andre år på rad ble rennene avlyst for både kvinnene og herrene.

– Hvis du planlegger et løp i de høye alpene i Zermatt i november, kan du anta at 90 prosent av tiden vil det bli avlyst på grunn av været, sier Striedinger.

– Du må bruke sunn fornuft, fortsetter han.

---

FAKTA

Dette er de 23 alpinistene som har røket ut med skader denne sesongen:

* Maria Tviberg – to brudd i beinet, blåmerker på skjelettet og skadet menisk under storslalåmrennet i Killington.

* Broderick Thompson – brakk flere ribbein og ryggvirvler, samt brudd i skulderbladet under utfortrening i Beaver Creek.

* Inni Holm Wembstad – røk korsbåndet i kneet under utfortrening i St. Moritz.

* Caroline Pichler – røk menisken i kneet under utfortrening i St. Moritz.

* Elena Curtoni – brakk menet og pådro seg skade i lårmuskelen under super-G-rennet i St. Moritz.

* Nina Ortlieb – pådro seg to brudd i beinet under super-G-rennet i St. Moritz.

* Elisabeth Reisinger – røk korsbåndet under utforrennet i St. Moritz.

* Wendy Holdener – pådro seg brudd i ankelen under en privat slalåmtrening i Italia.

* Stefanie Fleckenstein – fikk kneet ut av ledd, pådro seg flere brudd i leggen og skadet leddbåndet i kneet under utforrennet i Val d’Isère.

* Samuel DuPratt – røk korsbåndet under utforrennet i Bormio.

* Marco Schwarz – røk korsbåndet under utforrennet i Bormio.

* Mathieu Faivre – brakk kragebenet under en privat treningsøkt i Frankrike.

* Marco Kohler – røk korsbåndet, i tillegg til at han pådro seg skader på både menisken og et leddbånd i kneet under utforrennet i Wengen.

* Alexis Pinturault – pådro seg en korsbåndsskade under super-G-rennet i Wengen.

* Aleksander Aamodt Kilde – skadet både leggen og skulderen under utforrennet i Wengen.

* Remi Cuche – røk korsbåndet under utforrennet i Wengen.

* Barnabas Szollos – pådro seg brudd i ansiktet og hjernerystelse under den ene utfortreningen i Kitzbühel.

* Petra Vlhova – røk korsbåndet under slalåmrennet i Jasna.

* Adam Zampa – røk leddbåndet i kneet og pådro seg en bruskskade da han var prøvekjører for kvinnenes slalåmrenn i Jasna.

* Corinne Suter – røk korsbåndet under utforrennet i Cortina.

* Joana Hählen – røk korsbåndet under utforrennet i Cortina.

* Valérie Grenier – pådro seg brudd i overarmen, røk korsbåndet og en fikk en delvis avrivning på et leddbånd under super-G-rennet i Cortina.

* Sofia Goggia – pådro seg to brudd i det høyre bein under en privat storslalåmtrening i Ponte di Legno.

PS. I tillegg røk også alpinveteran Nicole Hosp menisken da hun var prøvekjører i Jasna.

---