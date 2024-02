Råsterk Holmboe spurtet inn til VM-gull: – Er han den neste Klæbo?

Bærums Verk og Hauger-løper Holmboe var raskest i prologen og vant sin kvartfinale greit. Han gjentok samme løpsopplegg i semifinalen, og heller ikke i finalen ga han rivalene en sjanse. I Klæbo-stil vant han som han ville.

– Er han den neste Klæbo? Han har en lang vei å gå for å bevise det, men han er definitivt sterk, sa kommentatoren på Det internasjonale skiforbundets sending etter gullet.

Verdensmesteren smilte bredt etter seieren.

– Dette betyr mye. Jeg har jobbet hardt for dette, og da er det morsomt at det klaffer når det gjelder. Dette har hele tiden vært sesongens høydepunkt for meg, sa han til NTB.

– Jeg hadde bra dagsformn og kanskje de beste skiene også. Den kombinasjonen er god, fortsatte han.

Ble syk

Oppkjøringen til VM i Planica har samtidig ikke være hundre prosent optimal for gullvinneren.

– Jeg ble litt syk for halvannen uke siden, og da ble jeg litt usikker, men jeg kom meg heldigvis raskt. Jeg tror ikke det betydde så mye, sa Holmboe.

Inn på de siste meterne av tirsdagens finale fikk han tøff kamp av sølvvinner Jenssen.

– Jeg trodde jeg hadde flere meter mot slutten der, så da ble jeg litt småstresset, smilte Holmboe.

Njård-løper Jenssen hadde ikke sin beste dag på veien mot medaljen bak lagkamerat Holmboe.

– Jeg er ganske fornøyd. Det var en tøff dag i dag og mentalt krevende. Det var jeg forberedt på at det kom til å bli. Jeg følte meg ikke så pigg og måtte krige hele veien, sa han til NTB.

Horven ut i semifinalen

Jenssen har femteplass som best fra verdenscupen denne sesongen under prøve-VM i Trondheim. Han var også i finalen i Ruka og Davos.

Tirsdag hadde han ingen problemer med å ta seg videre fra kvartfinalen og semifinalen i Planica. Langrennsprofilen måtte imidlertid nøye seg med sølvet i finalen.

Bronsen gikk til amerikanske John Steel Hagenbuch.

Preben Horven (Bossmo & Ytteren) tok seg videre fra kvartfinalene som nummer to i sitt heat, men i semfinalen ble det stopp med femteplass. Edvard Sandvik (Kjelsås) endte på fjerdeplass i sitt heat og tiden holdt ikke til å bli "lucky loser" heller.